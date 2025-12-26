Fiebre juvenil en Mallorca por ir a esquiar a Andorra: 2.100 inscritos para 260 plazas habilitadas por el Consell en el programa Joves a la neu dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años residentes esta isla y que este año ha batido este año un récord de participación.

Un viaje para el mes de febrero de 2026 a las pistas de esquí de Andorra, con estancia de seis días y cinco noches distribuidas en cuatro turnos diferenciados por edades, y cuyo coste corre a cargo del Consell en un 70% y el precio por participante es de 277,47 euros.

A 46 euros el día incluyendo el vuelo directo Palma-Barcelona-Palma, transporte hasta el sitio de alojamiento y, si es necesario, también hasta las pistas de esquí; estancia en un alojamiento de cuatro estrellas con pensión completa durante toda la duración del viaje, alquiler del equipo de esquí o snow (botas, esquís/tabla snow, casco y bastones) y hasta tres horas diarias de clases de esquí o snow durante los cuatro días.

El consejero de Presidencia, Toni Fuster, ha señalado que «esta respuesta tan positiva demuestra que los jóvenes de Mallorca quieren participar, compartir espacios y formar parte de iniciativas que les permitan crecer, relacionarse y disfrutar de experiencias que recordarán». Además, ha destacado que la iniciativa empezó con 440 solicitudes en su primera edición.

Las 260 plazas disponibles se han distribuido mediante sorteo público entre todas las personas inscritas que cumplen los requisitos establecidos. Tanto las personas seleccionadas como las que queden en lista de espera serán informadas a través de los canales oficiales del Consell de Mallorca.

Las personas participantes que hayan obtenido plaza serán contactadas a través de WhatsApp o del correo electrónico indicado en la solicitud de preinscripción dentro del calendario establecido por el Consell de Mallorca: las correspondientes al primer turno han recibido la comunicación los días 18 y 19 de diciembre de 2025; las del segundo turno, lo recibirán días 7 y 8 de enero de 2026; las del tercer turno, los días 12 y 13 de enero de 2026; y, finalmente, las del cuarto turno, los días 14 y 15 de enero de 2026.