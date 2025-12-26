Una barriada de Palma adelanta las campanadas cuatro días para celebrar el fin de año en comunidad

La tradición y la creatividad vecinal vuelven a ser protagonistas en la barriada palmesana de Son Sardina. Este año, los residentes del barrio han decidido adelantarse al calendario oficial y celebrar las campanadas cuatro días antes que el resto de la isla, transformando la víspera de Año Nuevo en una cita comunitaria única. La fiesta se celebrará el próximo 27 de diciembre, con un horario limitado hasta las dos de la madrugada, cumpliendo con la normativa municipal vigente.

La programación de las festividades arrancará a las seis de la tarde, cuando los vecinos y visitantes puedan comenzar a disfrutar de un ambiente festivo en las calles del barrio. A las siete, un pasacalles conducirá a los asistentes hasta la plaza principal, acompañados de los tradicionales gigantes de Son Sardina, que recorrerán las calles entre música y alegría.

A las 20:30 horas dará inicio la gran verbena, con la actuación en directo del grupo Gas Butàno y un DJ que animará la noche con una selección musical pensada para todos los públicos. En un gesto simbólico, se realizarán las campanadas adelantadas, un pequeño adelanto del Año Nuevo para que los residentes de esta popular barriada puedan brindar juntos y sentir la magia de la celebración anticipada.

Con esta iniciativa, el barrio demuestra una vez más que el espíritu festivo y la unión vecinal no dependen de la fecha exacta ni de los horarios estrictos, sino del deseo de compartir momentos y tradiciones que fortalecen la identidad local. Desde hace años, los residentes de esta popular barriada se muestran muy reivindicativos y exigen algo más de autonomía. De hecho, son muchos los jóvenes que a modo de protesta, han pedido por redes sociales declarar la independencia de la capital balear.