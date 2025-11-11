Una edil independentista del Ayuntamiento de Manacor llama «anormales» a los concejales de Vox

Alboroto en el último pleno municipal del Ayuntamiento de Manacor celebrado anoche. En el transcurso de la sesión plenaria, la concejal de Servicios Sociales y presidenta de los separatistas de Esquerra Republicana, Carme Gomila, llegó a definir a los dos concejales de Vox en el consistorio como «los anormales del Ayuntamiento».

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Manacor, a través de su portavoz, Esteban Sureda, ha condenado de forma «rotunda y enérgica» la «actitud antidemocrática, totalitaria y profundamente ofensiva mostrada anoche por el alcalde separatista Miquel Oliver y su concejal de Servicios Sociales durante el Pleno ordinario».

Vox califica lo sucedido como «una demostración de tiranía y censura por parte de un equipo de gobierno que no soporta la disidencia».

El momento de máxima tensión se produjo durante el debate de la moción conjunta para apoyar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, y que el equipo de gobierno pretendió vender ayer como violencia machista. Vox fue el único partido que votó en contra, una decisión que fue defendida por el portavoz, Esteban Sureda.

La respuesta de la concejal Carme Gomila fue un «ataque personal inaceptable y una lluvia de insultos que mancillan la institución», según denuncia Vox. Dirigiéndose al portavoz del partido de Santiago Abascal, Gomila espetó: «Sois una vergüenza, sois la vergüenza de Manacor, sois los anormales del Ayuntamiento y lo habéis demostrado». El alcalde Miquel Oliver no sólo permitió estos ataques personales, sino que se sumó a la crítica, convirtiendo el Pleno en un tumulto lamentable.

Tras estos hechos, el alcalde impidió el turno de réplica de Esteban Sureda, hurtándole su derecho fundamental a defenderse y a replicar a los insultos recibidos.

Sureda ha sido tajante al respecto: «Usted, señor alcalde, no ha hecho las cosas bien. No le ha gustado la verdad que hemos dicho y por eso nos ha amordazado. No queréis escuchar lo que Manacor tiene que decir. Sois unos cobardes que solo sabéis insultar y censurar cuando no tenéis argumentos. La señora Gomila se hace fotos con personas como Oriol Junqueras, un golpista que debería estar en la cárcel. Ellos son la verdadera anomalía y la vergüenza de esta institución».

Vox Manacor exige una rectificación pública inmediata tanto del alcalde Miquel Oliver como de Carme Gomila y advierte de que no permitirá que la institución democrática del Ayuntamiento sea convertida en el circo de las fobias y el fanatismo separatista.