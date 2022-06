Rafa Nadal ha necesitado sumar 14 Roland Garros para conseguir el reconocimiento del alcalde independentista de Manacor, Miquel Oliver, que ha decidido levantar una estatua de homenaje al tenista en un lugar privilegiado de la ciudad. Ha sido una decisión apoyada por todos los partidos políticos en la reunión de portavoces celebrada este lunes en el Ayuntamiento.

En los últimos años el alcalde Oliver no había perdido ocasión para atacar al tenista, primero denunciando un supuesto trato de favor en la apertura de su Academia, después cuestionando el amarre que había conseguido en Porto Cristo para su yate y más recientemente acusándole de «vivir al margen del municipio». Miquel Oliver añadió que la «manacoridad se práctica no se verbaliza».

Ahora todo ha cambiado y la decisión de levantar una estatua a Rafael Nadal ya está aprobada con el sorprendente apoyo del partido independentista Més per per Mallorca al que pertenece el alcalde Oliver y que nunca ha visto con buenos ojos la defensa firme del tenista a la unidad de España y la Constitución ni sus críticas al proceso independentista de Cataluña.

Ahora falta aprobar la partida presupuestaria para la estatua, encargarla y decidir su ubicación. La primera opción es colocarla en la Plaza Palau, cerca de la vivienda familiar del tenista.

Tras las críticas del alcalde de Manacor, el tenista remitió una carta abierta a los medios de comunicación mostrándose dolido y decepcionado por el trato recibido en su ciudad y negó haber recibido trato de favor, no solo en relación a la academia si no que también haciendo referencia al amarre de su embarcación en Porto Cristo.

«Como a cualquier persona, me duele recibir ataques injustificados y difamatorios que lo único que pretenden es manchar mi nombre», señaló el balear. «Podría extenderme con más situaciones que me he callado durante mucho tiempo, pero no me gusta entrar en determinadas polémicas. Solo quería expresar mi sentimiento de dolor y decepción», añadió. Además, recordó Nadal que siempre ha ayudado de manera «desinteresada y de corazón» al municipio de Manacor y la comarca y que colaboró durante las catastróficas inundaciones de Sant Llorenç.