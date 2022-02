Los independentistas de Més per Mallorca vuelven a poner en evidencia el desprecio que sienten hacia el mejor deportista español de todos los tiempos, el manacorí Rafa Nadal, y no se suman al homenaje que le hará Palma. La formación secesionista ha sido la única de los seis partidos con representación en el Ayuntamiento de Palma que no ha suscrito el acuerdo municipal para «reconocer la trayectoria deportiva del tenista Rafael Nadal, y realizar un homenaje público para conmemorar sus éxitos deportivos, previa consulta con el propio jugador para valorar, de forma consensuada, el galardón o reconocimiento más adecuado».

Así reza el texto de esta propuesta alternativa de PSOE y Podemos a la moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos. En la misma se instaba al gobierno municipal de PSOE, Podemos y Més a valorar la opción de levantar un monumento en honor del mejor tenista de todos los tiempos ganador de 21 Grand Slam.

Pues ni una, ni otra, han querido apoyar los independentistas de Més, cuyos tres concejales palmesanos dejan acreditada la urticaria que tienen con la figura de Nadal, firme defensor de la unidad de España y contrario a las veleidades independentistas catalanas que respaldan los secesionistas mallorquines.

En la iniciativa que hoy ha sido aprobada en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía, y que será refrendada por el pleno el próximo día 24, el Consistorio palmesano destaca la trayectoria deportiva, «absolutamente excepcional» de Nadal, cuyo primer título en el tenis profesional lo consiguió el 9 de agosto de 2004 en Polonia.

Desde entonces, recuerda el texto de esta propuesta, «se ha erigido como el principal referente en el ámbito del deporte de las Islas Baleares y de España, con una dedicación deportiva cimentada en los valores de la superación, constancia, humildad y el respeto».

Además de sus triunfos deportivos, la moción también destaca la implicación del tenista en el ámbito del compromiso y la «responsabilidad social» como patrono fundador de la fundación que lleva su nombre y «la labor de integración que lleva a cabo con menores en situación de vulnerabilidad en el centro ubicado en el barrio del Nou Llevant de Palma desde hace siete años».

Por último, entre su dilatada trayectoria deportiva, el Ayuntamiento de Palma destaca su permanencia en el número uno del ranking individual masculino de la ATP durante 196 semanas, desde el año 2008 hasta el 2018 en diferentes etapas, además, de los 21 Grand Slam logrados, cuatro Copas Davis con España, treinta y seis títulos de categoría Masters 1000, o la Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos de Pekín (año 2008).