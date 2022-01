El alcalde de Manacor, Miquel Oliver (Més-ERC), ha autorizado con dinero público un acto de radicales independentistas organizado por Arran y Endavant, cachorros de la CUP. El evento, de carácter político, se celebró el pasado 29 de diciembre en el parque municipal de esta localidad mallorquina. El PP ha denunciado que «es vergonzoso» que el consistorio haya permitido un acto de estas características. Además, cabe recordar que Oliver es el mismo que acusó a Rafa Nadal de «trato de favor» por la construcción de su academia.

«Mallorca, Països Catalans»; «Sólo la independencia nos hará libres». Son algunos de los eslóganes con los que Arran y Endavant patrocinaron el evento de Manacor. Un acto que, según el alcalde, recibió ayuda pública por tratarse de entidades, no de formaciones políticas. Sin embargo, los carteles difundidos por las redes sociales por sendos grupos no dejan margen a la interpretación. Se califican como independentistas, socialistas y feministas. «Herramienta para los jóvenes de los Països Catalans en la lucha por la liberación nacional, social y de género», explica Arran en su web.

🟢 #31D | Comença la gala popular a #Manacor amb la intervenció de @NoMesAvions: «L’ampliació de l’aeroport de #Palma comporta més impacte ambiental i encariment de l’habitatge». pic.twitter.com/AzuBVF7au9 — Arran (@Arran_jovent) December 29, 2021

El evento contó primero con una lectura de distintos manifiestos políticos. Reclamaron que se prohibiera la ampliación del aeropuerto de Palma, aunque no está proyectada ni se contemplará a lo largo del próximo lustro. Lo que sí se autorizó es la modernización y reforma de las instalaciones que tienen 25 años. También hubo reivindicaciones a favor del catalán, la inmersión lingüística, los ficticios Països Catalans y la independencia. El acto, que supuestamente celebraba la Diada de Mallorca, cerró con un concierto denominado como «antirrepresivo».

Para poder orquestar todo este despliegue de enaltecimiento catalanista, Arran y Endavant contaron con la ayuda del independentista primer edil Miquel Oliver. Dispusieron de un espacio público, sillas facilitadas por el ayuntamiento y un escenario montado por una brigada de operarios. «Hasta ahora, en Manacor nunca se había facilitado un espacio público para una organización política fuera del periodo de elecciones. Y en época electoral, si hacía falta mobiliario, se encargaba el propio partido, no los trabajadores del Ayuntamiento. Es vergonzoso que se hayan utilizado recursos públicos para esto», ha criticado la presidenta del PP de Manacor, Maria Antònia Sansó.

Los populares han lamentado que se haya concedido una «autorización privilegiada por parte del equipo de gobierno» para un acontecimiento que «sienta un triste precedente». «Censuramos rotundamente este derroche de dinero público para la conveniencia de organizaciones políticas». Además, han recordado que mientras que Oliver canceló eventos en diciembre a raíz de la sexta ola de covid, permitió el de Arran y Endavant.

Polémica con Rafa Nadal

Esta no es la primera vez que el alcalde de Manacor se sirve de su posición para hacer gala de sus propios intereses independentistas. En 2019 atacó al tenista mallorquín Rafa Nadal, al que acusó de «privilegiado» y de «vivir al margen del municipio». Según Oliver, el deportista recibió «trato de favor» en la construcción de su academia. Un centro deportivo y educativo de Manacor que se levantó de acuerdo a las «exigencias de la ley aprobada por el Parlmento Balear en 2012». Un proyecto considerado estratégico para Mallorca «por una mayoría parlamentaria».

«Sinceramente, tener que leer y escuchar esto me resulta muy ofensivo y doloroso. Quizá haya personas a las que no les gusta la manera con la que he llevado el nombre de Manacor por todo el mundo, pero creo que no cabe ninguna duda de que me he esforzado por hacerlo de la mejor manera posible», escribió Nadal sobre las críticas contra él.

El tenista se ha posicionado en muchas ocasiones a favor de la unidad de España. Una postura que no gusta a los radicales independentistas como el alcalde de Manacor. Así, Oliver lamenta la construcción de una academia que da trabajo a 300 personas, pero no duda en permitir un acto de cachorros de la CUP. Un evento promovido, además, por una agrupación con detenidos, juicios pendientes y abiertamente turismofóbica.