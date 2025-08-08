Yolanda Díaz se reúne en una marisquería con Fortes y otros periodistas afines durante sus vacaciones

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha almorzado en la marisquería Peixoto de Bueu (Pontevedra) en una mesa en la que ha compartido platos junto a varios periodistas y columnistas de medios de izquierdas. Entre ellos, estaba Xabier Fortes, comunicador de RTVE; Javier Casqueiro, periodista de El País, o Jesús Núñez Villaverde, colaborador de InfoLibre, La Sexta o RTVE.

El restaurante suele acoger habitualmente a personalidades conocidas, ya que es un local de larga tradición y con gran calidad de pescado y marisco. El local está situado junto a la playa de Beluso, y su localización permite ver la ría de Pontevedra mientras se disfruta de los platos típicos locales.

En la carta aparecen varias especialidades, entre las que está la langosta, el bogavante o los centollos. En todo caso, la carta varía en función de la pesca que haya en ese día. El plato más reconocido de la casa es el bogavante con huevos fritos.

El presentador de La noche en 24 horas aclaró en su perfil oficial de X, antes Twitter, que fueron «todos a escote», es decir, que pagaron la cuenta entre todos y que «nadie agasajó a nadie, y menos por defender a nadie», argumentó el periodista en su perfil oficial. Según ha informado El Debate, el coste de la comida fue de 40 euros por comensal, montante que abonó cada uno de los presentes. Además de los citados, también acudieron Juanma Lamet, periodista de El Mundo, o Pedro García Cuartango, columnista de ABC.

Al restaurante suelen acudir diversas personalidades, sobre todo durante los veranos, entre las que está el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o Alessandro Lecquio, colaborador en televisión. También ha visitado habitualmente este local Carlos Mouriño, ex presidente del Celta, o Javier Sardá, periodista.

La ministra de Trabajo suele pasar tiempo en Galicia durante las vacaciones. El año pasado la vicepresidenta segunda pasó un tiempo en las playas de Vigo disfrutando de la soledad tras separarse de su marido, Andrés Meizoso.

Currículum de Yolanda Díaz

Todo ello mientras se conoce que Yolanda Díaz presentó como «máster» en su currículum oficial de La Moncloa un módulo de un máster de la Universidad de Santiago de Compostela. Se trataba de un «curso de perfeccionamiento» de 50 horas. Se da la circunstancia de que ese «curso» era un módulo de un máster impartido por esta universidad -máster de Administración Local-. Díaz se apropió así de la categoría de un título que no cursó en su totalidad, sólo una parte del mismo. Pese a ello, no dudó en exhibirlo durante años en su currículum, incluido el de ministra.

Durante años, la ahora ministra de Trabajo y vicepresidenta hizo pasar este curso, y otros dos igualmente de menor carga académica, como «máster». En 2021, tras una petición de información de OKDIARIO, se vio obligada a corregir su currículum de La Moncloa: borró esos tres supuestos másteres y los sustituyó por «cursos superiores y de posgrado».

Tras retirar estos cursillos, engordó su formación con hasta nueve cursillos. Se trata de los siguientes: «Sobre Derechos Humanos y reconciliación, sobre la reforma de prestaciones de la Seguridad Social, curso de contratación laboral y Seguridad Social, curso de práctica laboral, curso sobre contratación y fiscalidad de gestión urbanística, curso sobre mujer, administración y poder político, curso sobre discriminación de género, sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y curso sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil».

Todo ello después de que la propia ministra dijera que le «encantaría» tener «un ministro o una ministra que sea albañil o limpiadora» y de asegurar que no era preciso tener estudios para dedicarse al «servicio público».