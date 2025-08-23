4-1. El Sporting impone su rodaje ante un Palma en construcción

El Illes Balears Palma Futsal afrontó este sábado en Portimão su segundo gran test de la pretemporada, dentro del prestigioso Record International Masters Futsal. Enfrente esperaba el Sporting de Portugal, un rival de Champions, con más rodaje y continuidad en su bloque, que terminó imponiéndose por 4-1 a los de Antonio Vadillo.

El arranque fue parejo, con ambos equipos tanteándose y probándose en un ambiente que, pese a ser veraniego, tuvo tintes de partido oficial. Alisson firmó el primer aviso serio del Palma, obligando al meta luso a intervenir y enviar el balón a córner. Sin embargo, la igualdad se rompió en el ecuador del primer acto. Tomás Paçó culminó una buena acción colectiva para abrir el marcador, y apenas unos minutos después Rocha hizo el 2-0.

Fueron minutos de dominio claro del Sporting, que obligaron a Vadillo a detener el partido. El Illes Balears Palma Futsal intentó reaccionar con una ocasión de Alisson, cuyo disparo se estrelló en la madera, y encontró premio al filo del descanso. Mateus Maia, con un potente remate desde lejos, sorprendió al meta luso y puso el 2-1 a falta de 40 segundos para el intermedio.

La segunda parte comenzó con intensidad y ritmo, con opciones en ambas áreas. Dennis evitó el tercero con una gran parada a Diogo Santos, mientras que Rivillos rozó el empate con un disparo bloqueado por la defensa. No obstante, el propio Santos acabaría encontrando el 3-1 en el minuto 27 y, poco después, Ruben Freire puso el 4-1 que acabaría siendo definitivo. A partir de ahí, el Sporting controló el partido y apenas dio opción a un Palma que acusó los errores y la falta de rodaje.

El Illes Balears Palma Futsal encajó así su primera derrota de la pretemporada, en un partido que sirve de aprendizaje y que pone de manifiesto que todavía queda mucho trabajo por delante para cohesionar una plantilla con cinco incorporaciones y con margen de mejora en muchos aspectos del juego. Este domingo, tendrá otra oportunidad ante otro rival de prestigio, el SL Benfica.

Sporting CP: Tomás Paçó, Diogo Santos, Bernardo Paçó, Alex Merlim y Taynan. También jugaron: Wesley, Pauleta, Felipe, Rocha, Bruno Maior, Ruben Freire.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Deivão, Lin, Rivillos y Fabinho. También jugaron: David Peña, Lucão, Ernesto, Charuto, Alisson, Mateus Maia y Dennis.

Goles: 1-0 Tomás Paçó (min. 10); 2-0 Rocha (min. 11); 2-1 Mateus Maia (min. 19); 3-1 Diogo Santos (min. 27); 4-1 Freire (min. 29).

Árbitros: José Carriço y Filipe Silva.

Pabellón: Portimão Arena. 1874 espectadores. Record International Masters Futsal.