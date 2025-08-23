Ésta es la provincia de Andalucía que produce el mejor aceite de oliva, según los expertos

El aceite de oliva ha superado su rol tradicional en la cocina, convirtiéndose en un pilar esencial de la dieta mediterránea y un emblema de la rica herencia culinaria de España. En el mundo de los aceites de oliva de alta gama, Jaén y Sevilla suelen ocupar puestos destacados. Jaén, reconocida mundialmente como la capital del aceite de oliva, y Sevilla, con una larga tradición y profunda historia en la producción del oro líquido, han dominado el mercado durante décadas, ofreciendo aceites de fama internacional y características sobresalientes. Sin embargo, Córdoba emerge como un actor destacado en la producción de aceite de oliva virgen extra (AOVE), ganando reconocimiento por la calidad excepcional y la singularidad de sus productos.

La industria del aceite de oliva no ha sido ajena a los desafíos económicos y climáticos que han sacudido a otros sectores agrícolas en los últimos años. La incertidumbre económica global, exacerbada por eventos como la invasión de Ucrania, y las condiciones climáticas extremas, como las sequías prolongadas y las olas de calor, han impactado severamente la producción en España, llevando los niveles de producción a mínimos históricos. Estos factores han contribuido a una escalada en los precios del aceite de oliva, reconfigurando el mercado y posicionando este producto como un lujo más allá de un simple alimento.

A pesar de estos desafíos, España mantiene su título como el principal productor de aceite de oliva a nivel mundial, una afirmación que se sostiene no solo en la cantidad sino, crucialmente, en la calidad del producto. Reconociendo esta excelencia, el Ministerio de Agricultura de España otorga anualmente el premio especial Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra de la campaña. Este premio no solo celebra la superioridad del aceite de oliva español, sino que también destaca las prácticas de producción excepcionales y la dedicación de los productores a la calidad y la sostenibilidad.

Reconocimiento a la calidad del aceite de oliva de Córdoba

Y este año, el reconocimiento ha recaído en una provincia andaluza que, aunque menos conocida que Jaén o Sevilla en este ámbito, está demostrando ser un formidable competidor en la producción de aceite de oliva de alta calidad: Córdoba. Específicamente, ha sido el aceite de la denominación de origen protegida (DOP) Priego de Córdoba el que ha capturado la atención y el paladar de los expertos. Producido por Almazaras de la Subbética en Carcabuey, este aceite ha sido premiado tanto en la categoría general como en la de producción ecológica, evidenciando su compromiso con la excelencia y el respeto por el medio ambiente.

En la categoría de producción convencional, otros aceites de la DOP Priego de Córdoba también han sido reconocidos. En la modalidad de «frutado verde amargo», el premio fue para el aceite producido por Almazara de Muela en Priego de Córdoba, mientras que el mejor «frutado verde dulce» fue otorgado a la Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera La Purísima, también de Priego de Córdoba. Estos premios subrayan la diversidad y la riqueza de los perfiles de sabor que esta región puede ofrecer, destacando su capacidad para producir aceites que satisfacen una amplia gama de paladares y preferencias.

Además, el premio al mejor aceite «frutado maduro» ha ido a para al Centre Oleícola del Penedés, de Llorenç del Penedès (Tarragona), adscrito a la DOP Siurana, mientras que quedaron como finalistas, según informa EFE, los aceites producidos por Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca, ubicada en Bailén, Jaén, y por Venchipa, situada en Ácula, Granada dentro de la categoría «frutado verde amargo». Igual que los más destacados, estos aceites han sido reconocidos por sus excepcionales cualidades, reflejando el alto estándar de calidad y la maestría en la elaboración que caracteriza a estas regiones olivícolas.

Impacto en el sector y reconocimiento internacional

El reconocimiento de los aceites de Priego de Córdoba no solo refuerza la posición de Córdoba dentro de España como una provincia líder en la producción de aceite de oliva de calidad, sino que también eleva su perfil internacionalmente. Estos premios actúan como un catalizador para atraer más atención hacia otras áreas productoras que, aunque históricamente menos reconocidas, están demostrando que pueden competir al más alto nivel. Además, el éxito de estas almazaras inspira a otros productores en la región a adoptar prácticas sostenibles y métodos de producción que priorizan la calidad por encima de la cantidad, una tendencia cada vez más valorada en los mercados globales.

En conclusión, aunque Jaén y Sevilla seguirán siendo referentes en la producción de aceite de oliva, Córdoba está emergiendo como un nuevo líder, capaz de ofrecer productos que no solo rivalizan sino que en muchos casos superan a los de sus vecinos más conocidos. Este éxito resalta la riqueza y la diversidad del paisaje oleícola español, ofreciendo a los consumidores y a los amantes del aceite de oliva virgen extra nuevas y emocionantes opciones para explorar.