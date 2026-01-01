El consorcio vasco, del que forman parte el Gobierno vasco, BBK, Kutxabank -a través de Indar-, y Teknei han firmado este miércoles el acuerdo para la adquisición por 480 millones de euros de Ayesa Digital, uno de los grupos líderes en servicios digitales y soluciones tecnológicas avanzadas integrada en la antigua Ibermática. Como consecuencia, el cierre de la compra de Ayesa IT a A&M Capital Europe y la familia Manzanares está previsto en los próximos meses, una vez obtenida la aprobación de las autoridades competentes.

Por otro lado, se estudia la posible incorporación de nuevos socios al consorcio, como Vital Fundazioa, «que está analizando su participación», según ha informado el consorcio vasco.

La operación supone «la vuelta a Euskadi del centro decisión de la antigua Ibermática» que se perdió en 2013 y constituye «la apuesta de Euskadi por uno de los mayores actores tecnológicos en un sector estratégico de alto crecimiento», como el de las soluciones digitales avanzadas.

Además, abre «un nuevo ciclo» de crecimiento para consolidarlo como «uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa».

El nuevo grupo nace con el objetivo de impulsar la digitalización de empresas e instituciones, «desarrollando capacidades en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud o quantum computing», en un sector que «apuesta por la innovación y la generación de puestos de trabajo cualificados y de conocimiento avanzado».

Asimismo, el proyecto «dará continuidad al empleo» y abre «nuevas oportunidades para profesionales del sector tecnológico en Euskadi».

Con más de 2.000 trabajadores en el País Vasco y una red estatal e internacional «consolidada», el grupo apostará por «la atracción de talento altamente cualificado, fomentando la formación en competencias digitales y la creación de puestos de trabajo vinculados a la innovación y el desarrollo».

También «fortalecerá la cadena de valor tecnológica y generará sinergias con pymes y startups del ecosistema vasco», con el objetivo de «reforzar el tejido industrial vasco y generar un impacto positivo en la economía».

Tal como han explicado los integrantes del consorcio vasco, sus capacidades «le permiten acompañar a grandes organizaciones en todo el proceso de transformación digital», y su cartera de clientes incluye a las principales compañías del Ibex 35, así como a «grandes entidades públicas y privadas».

Se mantiene al actual equipo de Ayesa

El consorcio «mantendrá la confianza en la gestión del actual equipo directivo», que ha constituido «uno de los principales activos identificados en la negociación», y apuesta por «su continuidad».

De hecho, el actual consejero delegado de Ayesa Digital, José Luis Manzanares, permanecerá en el cargo hasta culminar la transición.

Además, «la estabilidad accionarial» que proporciona el consorcio vasco «contribuirá a convertir a Ayesa Digital en un negocio autónomo» ya en 2026, para que continúe «desarrollando su plan de crecimiento, tanto de su cartera como de sus capacidades tecnológicas».