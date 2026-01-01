María Pérez: «Fueron los 20 km más largos de mi vida, me di golpes en el pecho porque me faltaba el aire»

Usain Bolt, Carl Lewis, Mo Farah y María Pérez (Granada, 1996). El nombre de la española, más casero y menos rimbombante que los anteriores, se unió en 2025 al libro de la historia del atletismo en el que únicamente habían escrito los tres primeros nombres mencionados. Sólo ellos tenían potestad para decir que habían conseguido un doblete de oro en dos Mundiales consecutivos -Budapest 2023 y Tokio 2025-. «Fue impresionante. Cuando me retire seré más consciente de todo lo que he conseguido», asegura durante su conversación con OKDIARIO.

María Pérez se coronó en los 20 y 35 kilómetros marcha y World Athletics se rindió a ella. Se convirtió en la primera atleta español en recibir un premio -mejor atleta del año en pruebas fuera del estadio-. Conquistó el doblete en la última oportunidad que tenía, pues a partir de 2026 se centrará en la media maratón, la única prueba de marcha olímpica en Los Ángeles 2028. «Este deporte se merece dos pruebas, la larga y la corta. Es una pena», asegura a este medio. María Pérez analiza su año, la situación del atletismo español y la evolución del deporte.

Pregunta. Ha sido un 2025 histórico.

Respuesta. Llevo unos años, no me voy a quedar con este, muy buenos. El 2025 es una suma más, una suma más de éxito para una disciplina que se merece un gran respeto. Con eso me quedaría.

P. Para los Juegos de 2028 sólo la prueba de 20 kilómetros será olímpica.

R. Este deporte se merece dos pruebas, la larga y la corta. Una pena que en los Juegos sólo tengamos una porque resta una baza de medalla a España, Europa en general y los países sudamericanos. Pero bueno, dentro de cómo está evolucionando el deporte estoy contenta.

P. ¿Cómo es esa evolución que menciona?

R. Veo que se van perdiendo un poco los valores del deporte y del olimpismo. Ahora gana más la esencia de lo corto, lo que llame más la atención, lo televisivo… La esencia del esfuerzo y la constancia se van perdiendo un poco. No podemos perder nuestra esencia.

P. ¿Cuál es el primer recuerdo que se le viene a la mente tras su histórico doblete?

R. Que lloré mucho en el kilómetro 35 porque cuando yo salí a las siete y pico de la mañana el estadio estaba vacío, ya que la gente estaba en el circuito, y cuando volví había 84.000 personas en el estadio. Y claro, tu cabeza cuando entras no es consciente de ello porque recuerda cómo estaba antes. De no saber nada a entrar después de casi tres horas y media y verlo lleno… Fue impresionante. Ya me impresionó que hubiera 86.000 personas coreando el himno de España durante la entrega de medallas en los Juegos de París. También fue inolvidable porque lo pude compartir ese premio, y no me refiero a la medalla, con Palmisano, mi ídolo, mi rival y mi amiga. Fue algo único.

P. ¿Cuál fue su recuerdo más duro?

R. Los 20 kilómetros, fueron los más largos de mi vida. Recuerdo que me fui dando golpes en el pecho porque me faltaba el aire. Me caí para el lado porque quería respirar, me faltaba el aire.

P. Sus gestas hacen que el atletismo crezca en España. ¿Es consciente de ello?

R. Creo que no soy consciente porque sigo en activo. A posteriori, cuando ya me retire, seré más consciente de todo. Pero es que creo que estamos para eso, para hacer mejor a una disciplina e intentar luchar por cosas que aún nos faltan o cosas que podamos mejorar para las generaciones que vienen.

P. Este 2025 ha roto las expectativas del atletismo español. ¿Qué necesita para seguir creciendo?

R. En general viene mucha gente joven que es muy buena, pero hay muchas dificultades. Diría que las marcas que se nos pone para ir a los grandes, campeonatos en marcha no hay problema, pero las demás sí. Creo que vivimos en una evolución constante del deporte español en general y del atletismo también, con nuevas normas y nuevos reglamentos.

P. Entre esas nuevas normas están los test de género.

R. Sí, me he sometido a ellos y estoy encantada de hacerlo.