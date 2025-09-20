Doblete histórico de María Pérez: gana su segundo oro en el Mundial de Tokio en 20 km marcha

María Pérez se impuso en la prueba de los 20 kilómetros marcha para colgarse su segunda medalla de oro en el Mundial de Atletismo en Tokio 2025 tras ganar la semana pasada los 35 km. Como ya hizo en Budapest 2023, la atleta española firma otro doblete y ya son cuatro oros con tan sólo 29 años, un palmarés histórico que agrandó este sábado con un gran ataque al final para correr los últimos 4 km en solitario.

La también campeona de Europa en 2018 y campeona olímpica en relevo mixto y subcampeona en 20 km en los Juegos Olímpicos de París 2024, enseñó su espectacular momento de forma sacando 12 segundos a la mexicana Alegna González y 24 a la japonesa Nanako Fuji, segunda y tercera en el podio de Tokio.

La madrugada de la capital japonesa prometía de nuevo para los intereses españoles y María Pérez marchó entre las primeras desde el principio. Las hostilidades las desató la china Jiayu Yang, vigente campeona olímpica que no corrió la semana pasada y, por tanto, suponía una importante amenaza.

Sin embargo, quien se empeñó en que el ritmo no bajara durante gran parte de las 18 vueltas al circuito fue la peruana Kimberly García León. Así, el grupo en cabeza no tardó en hacerse selecto, con una veintena de corredoras casi de inicio, entre las que figuraban las también españolas Antía Chamosa y Paula Juárez.

Tres españolas en la pelea

Tras cinco kilómetros, la pelea en cabeza quedó entre una decena de candidatas a medalla, con María Pérez asomando en primera posición, viendo como su amiga y rival, la italiana Antonella Palmisano, se quedaba en el camino sufriendo en sus piernas el segundo puesto de la prueba de 35 kilómetros.

Mediada la carrera, García León fue de nuevo quien aumentó la criba, con siete atletas y la duda de la japonesa Fujii y su agónico quiero y no puedo. La ecuatoriana Paula Torres quiso probar suerte, pero, después de una hora corriendo, irrumpió González, capaz de terminar de reventar la prueba junto a la española.

María Pérez se escapa y logra un oro de leyenda

A menos de cuatro kilómetros de la meta en el estadio olímpico, María Pérez dobló la apuesta y dejó atrás a la norteamericana, forzando con las amonestaciones pero con la tranquilidad de no haberse llevado ninguna tarjeta roja. Con un colchón de cerca de 10 segundos, la andaluza culminó su gesta y saboreó el cuarto oro en un Mundial con 1:25:54, su segunda mejor marca.

La granadina, que supo resurgir de su crudo 2022 y las descalificaciones en grandes citas, se unió a un selecto club de estrellas de la historia del atletismo capaz de revalidar dos oros mundiales, en pruebas distintas. Mientras, Chamosa terminó séptima, con 1:27:55 (marca personal), y Juárez fue vigesimosegunda (1:31:50).