María Pérez logra un hito de leyenda que le sitúa a la altura de Usain Bolt, Carl Lewis y Mo Farah

María Pérez ya ha escrito su nombre junto al de las tres grandes leyendas del atletismo mundial con su oro celebrado en el Mundial de Tokio 2025 tras proclamarse ganadora de los 20 km marcha. La semana pasada la atleta española ya logró su primer oro en este campeonato y con el de este sábado logra otro doblete como hizo hace dos años en Budapest 2023. Una hazaña que hasta ahora sólo habían logrado tres mitos como Usain Bolt, Carl Lewis y Mo Farah en sus modalidades.

Impresionante hito de la granadina a sus 29 años, igualando al estadounidense (100 y longitud), al jamaicano (100 y 200 metros) y al británico (5.000 y 10.000). Carl Lewis fue el primero en lograr dos dobletes consecutivos en pruebas individuales al ganar los 100 metros lisos y la longitud en los Mundiales de Helsinki 1983 y Roma 1987, cuando los campeonatos todavía se celebraban cada cuatro años.

Usain Bolt logró sus dos dobletes de oro individuales de forma consecutiva en los 100 y 200 metros en Moscú 2013 y Pekín 2015, siendo el gran dominador durante esos años de las pruebas de velocidad. En esas mismas citas en Rusia y China también fue gran protagonista Mo Farah, que hizo sus dobletes en los 5.000 y 10.000 metros.

María Pérez es imbatible

Ahora, María Pérez se pone a la altura de estas tres leyendas colgándose su cuarto oro en Mundiales, los cuatro de manera consecutiva divididos en dos campeonatos. La también campeona de Europa en 2018 y campeona olímpica en relevo mixto y subcampeona en 20 km en los Juegos Olímpicos de París 2024, enseñó su espectacular momento de forma sacando 12 segundos a la mexicana Alegna González y 24 a la japonesa Nanako Fuji, segunda y tercera en el podio de Tokio.

A menos de cuatro kilómetros de la meta en el estadio olímpico, María Pérez se escapó en solitario forzando con las amonestaciones pero con la tranquilidad de no haberse llevado ninguna tarjeta roja. Con un colchón de cerca de 10 segundos, la andaluza culminó su gesta y saboreó el cuarto oro en un Mundial con 1:25:54, la segunda mejor marca de su carrera.