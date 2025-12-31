Adiós a uno de los locales más emblemáticos de Madrid: cierra tras 126 años y los clientes no dan crédito

Madrid se despide con tristeza de uno de sus iconos más emblemáticos: la barbería El Kinze de Cuchilleros, que cerrará definitivamente el 31 de diciembre de 2025 después de 126 años de actividad ininterrumpida. Situada en pleno corazón de la capital, la noticia del cierre ha sido anunciada a través de una carta abierta firmada por uno de los socios, Alfonso Sanchidrián.

En ella, con un tono profundamente emotivo, Sanchidrián expresa lo que significa para él y para su equipo despedirse de El Kinze de Cuchilleros: «Escribimos estas palabras con un nudo en la garganta. Esta barbería no la ha hecho una sola persona, la ha hecho un equipo entero, día tras día, con profesionalidad, cariño y entrega. Todos nosotros sentimos esta despedida como propia. Para ninguno es solo el cierre de un trabajo. Es despedirse de una parte muy grande de nuestra vida».

Adiós a la barbería más antigua de Madrid

«La calle Cuchilleros, con sus 108 metros de historia, alberga en su número 15 la barbería más antigua en activo de Madrid, El Kinze de Cuchilleros, que ha permanecido abierta durante 175 años ininterrumpidos. Fundada en 1900 por Eladio Gurumeta, la barbería ha resistido guerras, crisis y la pandemia de 2020, convirtiéndose en un referente del Madrid más castizo.

Desde su inicio, fue un espacio de confianza y tertulia, donde figuras como Valle-Inclán, Camilo José Cela o los toreros Juan Belmonte y Joselito se cortaban el pelo. A lo largo de los años, la familia Coello y luego los Sanchidrián continuaron con la tradición, adaptando el nombre a su actual Kinze. Más allá de los cortes, El Kinze ha sido un punto de encuentro cultural para escritores, músicos y deportistas, conservando su esencia en sus emblemáticos sillones y espejos, reflejando la historia de Madrid y sus habitantes».

Historia

Fundada en 1900 por el burgalés Eladio Gurumeta, la barbería comenzó su andadura en un pequeño local de la calle de Cuchilleros, que en su momento ya era conocido por albergar diversos establecimientos de este tipo. Gurumeta, quien había trabajado en otros negocios de la ciudad, abrió su propia barbería en el número 15 de la calle, donde rápidamente se convirtió en un lugar de referencia.

Durante más de un siglo, El Kinze de Cuchilleros ha resistido dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española, numerosas crisis económicas y la pandemia de 2020. En todo este tiempo, el local ha mantenido una imagen muy particular, conservando antiguos utensilios de barbero y algunos de sus famosos sillones Acha traídos de Eibar.

Desde 1958, el negocio pasó a manos de la familia Coello, quienes lo mantuvieron hasta 1963, cuando la familia Sanchidrián asumió el control. Bajo su dirección, la barbería se consolidó como un referente del Madrid más castizo, con la adición del nombre «El Kinze de Cuchilleros», en homenaje a su ubicación. La tradición de los barberos de padre a hijo y de hijo a nieto continuó hasta la actualidad, con Alfonso Sanchidrián como uno de los últimos socios al mando.

Lo que hacía tan especial a El Kinze de Cuchillerose era la relación tan cercana y cálida que mantenía con sus clientes. «El barbero es medio médico y medio confesor, y nosotros hemos sido un poco eso para nuestros clientes», afirmaba Sanchidrián. A lo largo de las décadas, la barbería ha recibido a muchas personalidades del mundo de las letras, el cine, el deporte y la política. Escritores como Camilo José Cela, Valle-Inclán, Arturo Pérez-Reverte o Juan Eslava Galán han pasado por sus sillones, al igual que actores como Pepón Nieto, Fernando Tejero, músicos como Dani Martín y futbolistas como Sergio Llull o Rubén Baraja.

Cierre por desavenencias internas

El cierre definitivo del Kinze de Cuchilleros, según ha explicado Alfonso Sanchidrián, se debe a una serie de desavenencias entre los socios del negocio. A pesar de la larga trayectoria del local, los problemas internos entre Sanchidrián y su socio Rafael López condujeron a la venta del local y al fin de una etapa centenaria. «Lo intentamos todo para llegar a un acuerdo, pero no fue posible. Ahora sólo queda agradecer a todos nuestros clientes, amigos y vecinos que nos han acompañado durante todos estos años», aseguró Sanchidrián.

Sin embargo, en la misma carta, se mencionó que los socios estarían buscando la posibilidad de reabrir el negocio en otra ubicación, aunque no se sabe si esto será posible. Mientras tanto, el cierre del establecimiento en la calle Cuchilleros marcará el fin de una era, ya que, como apuntó uno de los clientes más antiguos, «Madrid pierde un pedazo de su historia».