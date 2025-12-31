No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 30 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 467 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Pelayo no ha dudado un solo segundo en hacer saber tanto a Marta como a doña Clara su decisión tras la oferta laboral que ha recibido. Todo ello mientras trata de mantener a Marta al margen del conflicto con Cárdenas. En cuanto a Claudia, ha decidido abrirse con sus amigas respecto al error que cometió con Maripaz y las consecuencias que esta situación ha traído.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido observar cómo Tasio ha dado el paso de salir antes del trabajo para poder encontrarse con Carmen y, de una vez por todas, hablar de lo sucedido. Todo ello mientras Gaspar comparte con Manuela los resultados de sus pruebas médicas, pero también le agradece por la ayuda que le ha brindado durante todo este proceso. Begoña se entera de la noticia de Gema y se emociona tras una emotiva charla, mientras que Andrés y Damián se han aliado para tratar de destapar todos los secretos y mentiras de Gabriel. Una inesperada visita llega a la colonia con la firme intención de hablar personalmente con Begoña. Se trata de algo que podría llegar a cambiar muchas cosas.

¿Qué sucede en el capítulo 468 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 31 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo comienza la producción y Tasio se propone readmitir a sus compañeros. Begoña hace saber a Damián y Andrés respecto a la inesperada visita y acuerdan mantener la calma hasta poder encontrar unas pruebas sólidas. Tras el incidente, Claudia ha dado el paso de tomar medidas contra Maripaz.

Por si fuera poco, Damián ha descubierto la implicación de Pedro en la filtración después de que Pelayo haya hecho pública su decisión. Algo que, desde luego, le ha dejado completamente descolocado y sin palabras, como no podía ser de otra forma. Todo ello mientras Cristina se ha armado de valor para confesar un secreto a Luis.

Pero no todo queda ahí, puesto que también ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para pedir apoyo a Cloe, y todo con la firme intención de conseguir, de una vez por todas, una oportunidad. ¿Lo logrará, a pesar de las dificultades? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.