No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado lunes 29 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 466 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Marta no ha dudado en reconocer el éxito de Joaquín, mientras que Teo trata de compartir su alegría por Gema, provocando reacciones completamente encontradas. Todo ello mientras, finalmente, han llegado los resultados de las pruebas médicas que Gaspar estaba esperando. Carmen aprovecha la ocasión que se le ha presentado para desahogarse con Claudia respecto a Tasio.

En cuanto a Claudia, se ha quedado completamente sin palabras tras haber descubierto toda la verdad sobre Maripaz. Esto hace posible que tome una de las decisiones más drásticas y contundentes hasta la fecha. Damián, por su parte, ha decidido visitar a Remedios, por lo que ha obtenido información verdaderamente relevante respecto a Gabriel. Así pues, como no podía ser de otra forma, más tarde se acerca a Andrés con la intención de pedirle disculpas. En una llamada, Gabriel hace saber a María la situación que existe respecto a Isabel, y le pide precaución en el caso de que esta intentase ponerse en contacto con Begoña. Pelayo no duda en negociar con Cárdenas con la firme intención de mantener a Marta completamente fuera de ciertos asuntos.

¿Qué sucede en el capítulo 467 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 30 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta ficción van a poder ser testigos de cómo Pelayo comunica tanto a Marta como a doña Clara la decisión que ha tomado respecto a la oferta laboral recibida. Es más, continúa haciendo todo lo que está en su mano para mantener a Marta al margen del conflicto con Cárdenas.

Claudia decide sincerarse con sus amigas respecto al error que cometió con Maripaz, así como las graves consecuencias que esta situación ha traído. Tasio sale antes del trabajo con la intención de ver a Carmen y poder hablar de lo sucedido. Gaspar comunica a Manuela los resultados de sus pruebas médicas y se muestra agradecido por la ayuda que le ha brindado.

Begoña se entera de la noticia que tiene relación con Gema y no puede evitar emocionarse tras una emotiva charla, mientras que Andrés y Damián optan por unir fuerzas para tratar de destapar todos y cada uno de los secretos y las mentiras de Gabriel. Todo ello mientras una inesperada visita se presenta en la colonia con la intención de hablar personalmente con Begoña. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.