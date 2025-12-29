No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 26 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 465 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Damián empieza a tener serias dudas respecto a las acusaciones de Andrés contra Gabriel. Todo ello mientras Digna no puede evitar alarmarse. De hecho, como no podía ser de otra forma, ¡él mismo empieza a preocuparse! Además, una revelación respecto a Maripaz genera cierta incertidumbre en Claudia. Es más, no puede evitar preguntarse quién es realmente.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria han podido ver cómo Pelayo, bajo la presión de Miguel Ángel Vaca, se ha visto obligado a enfrentarse a una complicadísima decisión junto a una oferta de lo más impactante, a la par que inesperada. Después de la cena, Tasio se ha encontrado con un Gaspar mucho más vulnerable. Hasta tal punto que ha tomado la contundente decisión de acompañarlo en un momento verdaderamente complicado. En cuanto a Andrés, sus dudas sobre Gabriel se intensifican de forma considerable. Es más, sus revelaciones motivan a Damián a buscar las respuestas que necesitaba. Parece que ha llegado el momento de arriesgarse, sin importar las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 466 de ‘Sueños de libertad’ que se estrena hoy, lunes 29 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Marta no duda en reconocer el éxito de Joaquín, mientras que Teo trata de compartir su alegría por Gema. Una situación que, inevitablemente, provoca reacciones encontradas. Todo ello mientras llegan los resultados de las pruebas médicas que esperaba Gaspar.

Carmen ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para desahogarse con Claudia respecto a Tasio. Todo ello mientras Claudia se ve sorprendida al descubrir la verdad sobre Maripaz. Esto provoca que acabe tomando una drástica decisión. Damián decide visitar a Remedios y acaba descubriendo una información de lo más relevante que tiene estrecha relación con Gabriel.

Así pues, más tarde, opta por acercarse a Andrés para pedirle disculpas. En una llamada, Gabriel hace saber a María la situación respecto a Isabel. Es por eso que no duda un solo segundo en pedirle precaución por si, en algún momento, ésta tratase de ponerse en contacto con Begoña. Todo ello mientras Pelayo negocia con Cárdenas para mantener a Marta completamente alejada de ciertos asuntos.