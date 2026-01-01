Ni Barcelona ni Sabadell: éste es el municipio con los salarios más altos de Cataluña

Aunque creas que en Barcelona sus habitantes tienen los salarios más altos de Cataluña resulta que no es así. Hay un municipio que supera a la capital catalana y muchas otras poblaciones. Según el Idescat, los residentes de Sant Cugat del Vallès perciben el ingreso salarial medio más elevado, entre los municipios de más de 50.000 habitantes, que supera los 54.000 euros brutos, durante el año 2024.

Una cifra envidiable y superior a la gran parte de poblaciones catalanas y de muchos otros lugares. A destacar que esta Estadística de salarios territorial, junto con el Índice de confianza del consumidor que ha difundido la Generalitat de Cataluña, inicia una nueva sección de estadísticas experimentales en el Idescat, siguiendo los estándares del Sistema Estadístico Europeo. De esta forma se potencia la capacidad de innovación de la estadística oficial de Cataluña. Ahondamos en el municipio con los salarios más altos de Cataluña.

Cuál es el municipio con los salarios más altos de Cataluña

La Estadística del Idescat tiene como objetivo disponer de una información detallada de los ingresos salariales de las personas residentes en los municipios de más de 50.000 habitantes y en Cataluña, en partir de la muestra continua de vidas laborales.

Tal como da a conocer este organismo, Sant Cugat del Vallès es el municipio de más de 50.000 habitantes que presenta sus ingresos salariales medios más elevados en 2024, con 54.549 euros brutos (más de 22.000 euros por sobre la media catalana, 31.746 euros).

Hablamos de unas de las poblaciones con más riquezas, a unos 20 minutos de Barcelona, en la zona norte y en la que las viviendas son cada vez más caras. Es para muchos una zona residencial con variedad de urbanizaciones, y casas tipos chalet más grandes y con jardín.

Qué otras poblaciones tienen los salarios más altos en la comunidad catalana

Le siguen otros municipios como es Castelldefels (38.570 euros) y luego le sigue la ciudad, Barcelona (36.466 euros), que aunque con mucha variedad, porque viven cantidad de personas, sigue siendo una de las ciudades clave en cuanto a salarios y riqueza también porque ahí están algunas de las empresas internacionales más conocidas.

Tras Barcelona entonces está por encima de la media Cerdanyola del Vallès, luego le sigue Granollers, Vilanova i la Geltrú y Sabadell.

Cuál es el municipio con salarios más bajos de Cataluña

A diferencia de Sant Cugat, que es la población con rentas más altas, el que menos es Santa Coloma de Gramenet, que según el Indescat engloba unos ingresos salariales brutos de 26.003 euros. Posee entonces 5.743 euros menos que la media.

Le siguen luego Hospitalet de Llobregat (26.638 euros) y Reus, en Tarragona, con 26.922 euros. Desde esta estadística, detallan también que, en 2024, todos los municipios de más de 50.000 habitantes presentan un aumento del ingreso salarial bruto de sus residentes respecto a 2023 excepto Manresa, que se mantiene prácticamente estable, con una disminución de un 0, 1%.

Los municipios que encabezan el aumento son ante Cugat del Vallès (5,9%), Mollet del Vallès (5,7 %) y Granollers (5,6 %), con incrementos de casi 3 puntos por encima de la media catalana (3,0%), mientras que en la parte baja están los municipios de Manresa (-0,1%), Girona (0,3%), Girona y Badalona (1,0%).

Los datos de las zonas con más salario por sexos

En Cataluña, en 2024, los ingresos salariales brutos de los hombres se sitúan en 34.473 euros y los de las mujeres, en 28.765 euros. Vuelven a verse diferencias destacadas entre unos y otros.

El Idescat analiza los municipios de más de 50.000 habitantes, y declara que Sant Cugat del Vallès, con 63.625 euros, y Castelldefels, con 43.897 euros, encabezan los ingresos salariales brutos de los varones.

Respecto a los salarios en los municipios catalanes, respecto a las mujeres, los mayores ingresos salariales brutos se encuentran en Sant Cugat del Vallès, con 45.705 euros, (como hemos visto anteriormente) y en Barcelona, ​​con 33.349 euros.

Por el contrario, los menores ingresos salariales brutos, tanto para los hombres como para las mujeres, se registran en Santa Coloma de Gramenet, con 28.538 euros y 22.782 euros, respectivamente.

En base a la actividad económica

Los ingresos salariales brutos más elevados en 2024 en Cataluña se encuentran en los afiliados a la rama de comunicaciones, actividades financieras e inmobiliarias (45.469 euros).

En Sant Cugat del Vallès, Castelldefels y Tarragona la rama de actividad económica con los afiliados con mayores ingresos salariales brutos es la industria y en el caso de Granollers es la construcción.

Por contrato

Los ingresos salariales brutos de los afiliados a la Seguridad Social con contrato indefinido se sitúan en 31.804 euros, mientras que el municipio con los salarios más altos de Cataluña, Sant Cugat del Vallès, los que tienen contrato indefinido como temporal tienen (56.715 y 36.731 euros, respectivamente). En cambio, los ingresos salariales brutos más bajos por contrato indefinido están en Santa Coloma de Gramenet (25.557 euros) y por contrato temporal en Manresa (20.171 euros).