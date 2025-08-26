El Barcelona reza al Ayuntamiento para que le dé ‘luz verde’ al Camp Nou

El Barça no sabe ya a qué Santo rezarle. Las interminables obras del Camp Nou y los múltiples retraso de la empresa constructora Limak tienen al límite al Barcelona, que no sabe si podrá llegar a tiempo al estreno como local en Liga ante el Valencia, una vez que las opciones de Montjuic y Montilivi están completamente caídas, y a la espera de que el Ayuntamiento barcelonés dé el visto bueno a la reapertura del estadio blaugrana.

A lo largo de este martes está previsto que los inspectores del Ayuntamiento de Barcelona realicen una revisión del estado del Camp Nou con el fin de concluir si el estadio está en estos momentos en disposición de ser reabierto de forma parcial de cara al Barcelona-Valencia de dentro de tres fines de semana. El club culé ha recibido formalmente el certificado final de obra de la fase 1A del Camp Nou, que permite ingresar a 27.000 espectadores momentáneamente. Este es uno de los requisitos indispensables para poder llegar al debut en casa en Liga con el Camp Nou como escenario.

El Barcelona se encuentra en un encrucijada bárbara, sin apenas opciones viables para la disputa del primer partido de Liga como local, tras descartar Montjuic por la celebración del concierto de Post Malone, o Montilivi, que finalmente ha sido descartado. La única alternativa real y relativamente posible es el Estadi Johan Cruyff, que en estos momentos no cumple con los requisitos de la patronal como estadio de Primera División pero que podrían recibir modificaciones en las dos próximas semanas para adaptarse.

Así, tal y como avanzó RAC1, el Barça ya tiene el certificado final de obra de la fase 1A del Camp Nou y espera que el Ayuntamiento de Barcelona le dé ‘luz verde’ para la disputa del encuentro ante el Valencia de la tercera jornada de Liga. El plan inicial ha tenido que ser levemente modificado aunque el aforo será el mismo: 27.000 butacas repartidas entre la Tribuna y el Gol Sur.

El Barcelona reza para que la inspección de los profesionales del Ayuntamiento sea positiva, ya que son ellos los que deben gestionar y tramitar el resto de permisos que harían posible, tras varias promesas e intentos fallidos, la vuelta del primer equipo al Camp Nou. Bomberos y Mossos d’Esquadra también deben dar su validación en lo referente a la seguridad ante posibles altercados o contratiempos en materia de seguridad.

Así, en cualquier caso, el Barça trabaja en diferentes escenarios, siendo el regreso al Camp Nou el mejor de todos ellos. Pese a que el club logre reabrir el estadio para este duelo ante el Valencia, no está del todo claro que vayan a jugar los partidos de Champions League en su templo, sino nuevamente en Montjuic, al menos durante esta primera fase de la liguilla, intervalo de tiempo en el que ya pactó un acuerdo con el Ayuntamiento.

Si la opción del Camp Nou se cae definitivamente para la cita ante el Valencia, el club ya contempla adecuar el Johan Cruyff para cumplir todos los requisitos de la Liga, ampliando el aforo hasta las localidades pertinentes, una vez descartado tanto Montilivi, pese a que no se cambiará el césped, como Montjuic, tal y como adelantan en RAC1.