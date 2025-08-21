El socialista Collboni ayuda al Barça para seguir en Montjuic hasta febrero si el Camp Nou no está listo

El Barcelona ha encontrado la solución a sus problemas por si el Camp Nou no está listo a tiempo. Una vez más, ha recurrido al Ayuntamiento de Barcelona, comandado por el socialista Jaume Collboni. El club ha alcanzado un acuerdo con la empresa municipal que gestiona el Estadio Olímpico para poder seguir en Montjuic hasta febrero. De esta forma, se asegura jugar allí la fase de liga de la Champions League, en caso de recibir la negativa de la UEFA para jugar en su estadio los cuatro primeros partidos como local de la edición que está por comenzar.

La entidad que dirige Joan Laporta busca soluciones ante el más que probable retraso del regreso al Camp Nou. Parece complicado que puedan volver en la fecha estipulada a su estadio. Más aún cuando las lluvias han dejado al descubierto los problemas de seguridad en los accesos y vomitorios del estadio. Además, hay deficiencias en las zonas de Tribuna y Gol Sud, que se supone que serán los primeros en estar listos.

El club espera volver cuanto antes, con un aforo reducido a 27.000 espectadores, al Camp Nou. Sin embargo, aún no tienen el certificado de final de obra que necesitan para recibir el permiso de primera ocupación, que se encarga de expedir el consistorio de la ciudad. Por si fuera poco, la UEFA obliga a que el lateral esté ocupado, algo que en la primera fase de ese regreso al estadio no será posible. Por ello, parece improbable que puedan jugar la primera fase de Champions en su estadio.

La UEFA impide que se pueda cambiar de estadio en una misma ronda. Es decir, el Barcelona no puede comenzar la fase de liga en un estadio y terminarla en otro. Por lo que si el Camp Nou no está en condiciones de acoger el primer encuentro, los otros tres que dispute como local en la fase de liga tampoco se podrán jugar en él.

De esta forma, el Barça ha buscado la alternativa más lógica. Como señala Mundo Deportivo, el club tiene ya un acuerdo con Barcelona de Serveis Municipals, empresa pública que gestiona Montjuic, para poder jugar allí hasta el 25 de febrero. De esta manera, podría jugar toda la fase de liga de la Champions allí y, también, en Liga.

Sin embargo, ese acuerdo no incluye la jornada 4 de Liga, que se celebrará el 14 de septiembre. El motivo no es otro que un concierto que hay programado en el estadio para el 12 de septiembre. Esto impediría que el Barcelona-Valencia pueda jugarse en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por lo que en caso de no recibir el visto bueno de la Liga para que se juegue con público en el Camp Nou, deberían jugarlo a puerta cerrada o en otro escenario, con el Montilivi de Gerona como opción más probable.

Para los partidos de Liga no es un problema grave el hecho de que el Camp Nou no esté en condiciones de acoger partidos cuanto antes. Una vez que tengan la licencia para volver, podrían jugar en él, independientemente de dónde hayan jugado antes. Los problemas venían de cara a la fase de liga de la Champions, pero en caso de que no puedan jugar en su estadio, tienen ya la alternativa hasta febrero, que es cuando finaliza la ronda.