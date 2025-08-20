Los trabajadores del Camp Nou la lían en Calella: disturbios, hurtos, agresiones sexuales…

Más de 1.300 operarios que trabajan en las obras del Camp Nou, de los casi 4.000 que hay en total, residen en dos hoteles y varios apartamentos del municipio catalán de Calella. En las últimas horas, se ha hecho viral un vídeo donde aparecen varios de ellos montando disturbios en uno de los hoteles. Los vecinos ya están hartos.

Disturbios, hurtos, delitos contra la seguridad y hasta agresiones sexuales. Esto es lo que lleva sufriendo Calella desde que en marzo de 2024, más de 1.300 operarios que trabajan en las obras del Camp Nou fueran alojados en dos hoteles y varios apartamentos. De hecho, estos dos hoteles están cerrados exclusivamente para ellos. Pero comienza a ser una pesadilla para sus vecinos.

Las últimas imágenes de las peleas entre trabajadores del Camp Nou en uno de los hoteles de Calella ha sido el colmo. Es la imagen visual que demuestra que su comportamiento no es ni de broma el adecuado. En octubre de 2024, una veintena de trabajadores ya montaron una lamentable pelea en las propias obras del estadio del Barcelona. Ahora también las montan entre ellos en su propio hotel.

Y es que estas peleas ocurren casi a diario en Calella. Sus condiciones de trabajo son pésimas, según varios testimonios, pero eso no justifica que desde marzo de 2024, la Policía local de este municipio haya llevado a cabo 25 actuaciones por peleas, hurtos, consumo de alcohol y delitos contra la seguridad vial. Además, en este mismo periodo de tiempo se han producido dos detenciones. Una por agresión sexual y otra por robo con fuerza en una cafetería.

También hay que recordar que estas últimas peleas llegan después de que el alcalde de Calella se haya negado a inscribir en el padrón del municipio a los más de 1.300 trabajadores que residen allí. Todos de nacionalidad magrebí o de países del este.

Los vecinos de Calella ya están hartos y han denunciado en varios medios de comunicación que la convivencia es insoportable. Un municipio que se encuentra a 40 minutos de Barcelona y que está aguantando la parte más desagradable que presentan las interminables obras del Camp Nou.