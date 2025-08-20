La alternativa que medita el Barça para volver al Camp Nou: ¡jugar a puerta vacía!

El Barcelona quiere regresar al Camp Nou sí o sí el 14 de septiembre para disputar la jornada cuarta de Liga contra el Valencia, justo después del parón. Pero no lo tiene fácil. Las obras del nuevo estadio presentan todavía, a menos de un mes de esa fecha, demasiadas deficiencias, y el Ayuntamiento todavía no le puede otorgar la licencia de primera ocupación. La posible alternativa que se está planteando es regresar al Camp Nou y jugar ese partido a puerta vacía y sin público.

El principal problema que tiene el Barcelona para regresar al Camp Nou es la seguridad de sus aficionados. Las obras de momento tienen muchas zonas precarias y no se puede garantizar esto. El Ayuntamiento de la Ciudad Condal tiene muy claro que no se la va a jugar con esto porque si llega a ocurrir una desgracia toda la responsabilidad iría para ellos.

El Barcelona se reunió el pasado martes con el Ayuntamiento para buscar una nueva fecha para poder entregar el certificado de final de obra. Sin ello, el consistorio no podría otorgarle la licencia de primera ocupación. Pero la situación está complicada. Las obras siguen retrasándose y la realidad dice que es muy complicado que el club catalán pueda cumplir los plazos que ha vuelto a prometer. Ya prometieron que regresarían en noviembre de 2024, en diciembre de 2024, en marzo de 2025 y en agosto de este año. Nunca lo cumplieron.

Otro problema que tiene el Barcelona es que el plan b si no puede disponer del Camp Nou el 14 de septiembre también se le cae. Hay un concierto el 12 de septiembre de Post Malone en el Olímpico de Montjuic y es muy probable que el club azulgrana no pueda jugar tampoco aquí.

La alternativa que se plantea, contado en el Partidazo de Cope, es que el Barcelona pueda jugar contra el Valencia en el Camp Nou sin público, algo que ya hizo durante la pandemia del COVID antes de comenzar las obras en el año 2020. Sería la última alternativa posible. Pero si el Barça no lograr garantizar la seguridad del público y Montjuic no está disponible, no queda otra. Y en la Champions tendría que ser el estadio de la montaña el elegido durante toda la Fase Liga.

Una alternativa que podría volver a dejar retratado al Barcelona. Pero que para nada es descabellada si el equipo culé no tiene estadio para jugar este partido. Y es que ese el principal problema que se plantea. Si en Montjuic no se puede jugar y en el Johan Cruyff tampoco. ¿Qué alternativa tiene el Barça para disputar ese encuentro liguero? El problema es importante.