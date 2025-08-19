El Barça recorta el presupuesto en baloncesto para salvar el ‘fair-play’ del primer equipo de fútbol

El Barcelona sigue apretándose el cinturón en los últimos años. Tal es la grave situación económica que atraviesa la entidad que preside Joan Laporta que ha decidido recortar el presupuesto en baloncesto para poder cumplir así con las normas financieras que impone la Liga de Javier Tebas y salvar el ‘fair-play’ del primer equipo de fútbol.

Y es que el club azulgrana ha anunciado que va a destinar 56 millones de euros a la masa salarial de sus secciones deportivas, distribuido en 28,75 para el baloncesto -que recortará la inversión en 2,75 millones-, 13,75 para el fútbol femenino, 7,5 para el balonmano, 4 para el fútbol sala y 2 para el hockey sobre patines, según ha explicad el club culé este lunes.

Xavi O’Callaghan, director de las secciones profesionales del Barcelona, ha sido la persona encargada en comparecer en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para explicar las afectaciones que el ‘fair play’ financiero de la Liga en los demás deportes del club, y también ha detallado su presupuesto en salarios deportivos para el curso 2025-26.

La sección de baloncesto, que la campaña pasada destinó 31,5 millones de euros a la masa salarial y en la próxima invertirá 28,75, es la única que ve disminuida la inversión en este sentido. En cambio, el fútbol femenino contará con un millón de euros más.

Por otro lado, O’Callaghan ha explicado los motivos que han llevado a la junta directiva culé a avalar siete millones de euros de su patrimonio personal por el desvío en el presupuesto de la masa salarial no inscribible de la pasada temporada.

La Liga diferencia entre la masa salarial inscribible, que incluye a los jugadores del primer equipo, a Hansi Flick y al segundo entrenador; y la no inscribible, que incluye al resto del ‘staff’ del primer equipo masculino, al fútbol formativo, a las Barça Academy y a las secciones amateurs, además de las secciones profesionales.