El giro radical en la carrera de Casadó: de titular indiscutible a no contar para Flick

La carrera deportiva de Marc Casadó en el Barcelona ha pegado un giro radical. Total. Ha pasado de empezar el pasado curso debutando como titular indiscutible con el primer equipo a no entrar en los planes de Hansi Flick. En un solo año ha pasado del día a la noche. En Mallorca vio todo el partido desde el banquillo y en la pretemporada tampoco ha tenido una gran importancia.

El bajonazo de Casadó en Can Barça ha sido tremendo. Y eso que solamente tiene 21 años. El pasado curso empezó debutando con el primer equipo a las órdenes de Hansi Flick y se ganó un sitio en el once. Y eso que el curso anterior lo terminó con el filial culé quedándose a las puertas del ascenso contra el Córdoba.

El año de Casadó fue bueno. Sobre todo en los primeros meses. Encandiló a Hansi Flick con sus actuaciones en el centro del campo y también a la afición culé. Incluso fue llamado por la selección española en el parón de noviembre. Estaba en el mejor momento de su carrera.

Pero a mediados de marzo, en la gran victoria liguera del Barcelona en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, Casadó sufrió una lesión en su rodilla que le dejó dos meses en el dique seco. Y eso ha provocado que haya perdido su sitio en el centro del campo culé.

Casadó volvió a ser convocado con el Barcelona a mediados de mayo, pero no tuvo minutos. Estuvo en el banquillo en las últimas cuatro jornadas de Liga del pasado curso, pero Hansi Flick no le dio minutos. De hecho, desde aquel pasado 16 de marzo, Marc no ha vuelto a disfrutar de minutos en Liga.

Sus primeros minutos tras superar su lesión los tuvo en pretemporada. Disfrutó de 45 minutos contra el Vissel Kobe, otros 45 contra el Seúl y otros 45 contra el Daegu. Pero no destacó en ninguno. En el último compromiso culé de pretemporada solamente disfrutó de 25 minutos contra el Como. Y en la primera jornada de Liga ante el Mallorca llegó a calentar, pero terminó viendo todo el partido desde el banquillo.

La realidad es que Casadó a día de hoy está por detrás de De Jong, de Pedri, de Fermín, de Dani Olmo y de Gavi. Y a mediados de septiembre o primeros de octubre volverá Marc Bernal tras una larga lesión y también podría superarle. En Julio se llegó a hablar de una posible salida que fue frenada. Pero el caso Casadó existe. A día de hoy es el sexto medio del Barça.