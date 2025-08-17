La historia se repite: el Mallorca vuelve a sufrir contra el Barcelona dos expulsiones 23 años después

La historia se repitió el pasado sábado en Son Moix en el polémico Mallorca-Barcelona que terminó con victoria culé por 0-3. El cuadro bermellón sufrió dos expulsiones en la primera parte de un partido por segunda vez en toda su historia. La primera ocurrió hace 23 años también contra el Barça con Iturralde González como árbitro principal y Rafa Guerrero como asistente.

El primer gran escándalo arbitral de la Liga ha llegado muy pronto. En la primera jornada y con el Barcelona como protagonista. Munuera Montero perpetró un arbitraje dantesco que benefició al equipo culé concediendo un gol a Ferran Torres cuando Raíllo estaba conmocionado en el suelo en mitad de la jugada. Luego, antes del descanso, expulsó a Morlanes y Muriqui. También le perdonó la roja a Raphinha por una duríma entrada.

Un partido que tiene muchas similitudes con el Mallorca-Barcelona disputado en Son Moix el 21 de diciembre de 2002. Y es que es la segunda vez en la historia que al cuadro balear le expulsan dos jugadores en menos de 45 minutos. La primera vez le ocurrió en aquel partido de hace 23 años. También contra el Barcelona con un resultado de 0-4 a favor de los culés con tres tantos de Kluivert y otro de Overmars.

Munuera Montero expulsó en 2025 a Morlanes por doble amarilla en el minuto 33 y a Muriqi con roja directa, gracias al VAR, en el 39. Hace 23 años, en 2002, Iturralde González expulsó con roja directa a Álvaro Novo en el minuto 22 gracias al aviso de su asistente Rafa Guerrero y a Samuel Eto’o con otra roja directa en el 32 en otro Mallorca-Barcelona. Ambas fueron justas después de dos agresiones sin pelota.

Iturralde González fue protagonista en aquel partido con esas dos expulsiones a dos jugadores del Mallorca antes del descanso que le dejaron el partido en bandeja al Barcelona. Al equipo bermellón, desde 2002, no le había vuelto a ocurrir nunca esta desgracia hasta el pasado sábado donde Munuera Montero relevó a Iturralde y expulsó a dos jugadores bermellones antes del minuto 45 del primer tiempo. Dos rojas que también le dejaron el partido en bandeja al Barça como hace 23 años. La historia se repite.