Darder carga contra Munuera Montero: «Se ve que es médico también…»

Sergi Darder, jugador del Mallorca, atendió a los medios de comunicación en la zona mixta de Son Moix tras la derrota de su equipo contra el Barcelona en un partido con demasiada polémica y que decantó el encuentro a favor del cuadro culé. El mediocentro del equipo bermellón cargó duramente contra Munuera Montero tras no entender como el colegiado no paró el partido antes del gol de Ferran Torres con Raíllo en el suelo conmocionado.

«Según el árbitro, no ha visto peligro en el estado de salud de Raíllo. Se ve que es médico también… Ves a un tío que a 40 grados le pegan un pelotazo en la cabeza, que intenta seguir y cae al suelo, y el balón va hacia arriba en una disputa… pasan 7 u 8 segundos… digo yo que has tenido margen para no complicarte», comenzó declarando Darder cargando contra Munuera Montero y su gran error en el Mallorca-Barcelona.

«La reacción de Ferran Torres te lo marca todo. Es decir, cuando un jugador marca un gol y no lo celebra, ya te está mandando. Yo meto una patada y me paro, y el árbitro no pita, mi reacción te está diciendo que ha sido falta. Es evidente que a lo mejor también es culpa nuestra porque si el árbitro no pita hay que seguir. Es parte culpa nuestra y Ferran ha sido el más listo porque ha seguido. Nosotros hemos estado esperando porque teníamos a un compañero en el suelo y entiendes que tiene que pitar», añadió el jugador del Mallorca ante la prensa.

«Es muy difícil ser árbitro y lo voy a defender porque es normal, igual que yo me he equivocado en pases u otras acciones. Es normal que el árbitro cometa errores. Pero para mí eso no es un error de arbitraje. Es un error que te complicas solo y no hay necesidad de cometerlo», culminó el jugador del Mallorca criticando el desempeño de Munuera Montero. Una actuación que perjudicó gravemente al cuadro balear y benefició al Barça en Son Moix.

Darder, al igual que Raíllo y Arrasate, que también criticaron esta decisión ante la prensa, no entendió como Munuera Montero no paró el partido con el defensa del Mallorca en el suelo conmocionado. Tras no pararlo, Ferran marcó el 0-2 y esa acción marcó el devenir del encuentro. Luego el equipo balear vio como le expulsaban a Morlanes y a Muriqi antes del descanso y como le perdonaban a la vez la expulsión a Raphinha por una durísima entrada a Morey en el descuento del primer tiempo.