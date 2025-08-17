Iturralde valora la polémica actuación de Munuera Montero en Mallorca: «Le ha pasado por encima…»

Eduardo Iturralde González valoró de manera negativa la polémica actuación de José Luis Munuera Montero durante el Mallorca-Barcelona. El ex colegiado criticó la toma de decisiones del árbitro andaluz, sobre todo en la concesión del gol de Ferran Torres a favor del Barça que condicionó por completo el devenir del encuentro.

«Para empezar, el único que puede parar un partido es el árbitro. No los jugadores. El jugador tiene que seguir y si el árbitro deja seguir, sigues. Lo segundo, en golpes o posibles conmociones cerebrales como en esta jugada, donde le pega a Raíllo en la cabeza y no sabes si es una conmoción, pero le ha pegado en la cabeza, le va el balón a un jugador del Barcelona, chuta y mete gol, pues tienes que dar gol. Porque es inmediato», comenzó explicando Iturralde sobre esta polémica jugada.

«Pero aquí no es inmediata la jugada. El golpe en la cabeza es anterior, hay una jugada del Barça, hay un despeje del Mallorca, hay un mal control… Para la gestión del partido le da mucho tiempo para parar el partido y preocuparte por la integridad física del jugador. Ha sido una gestión de partido que le ha pasado por encima. Y cuando mete gol el Barcelona nadie lo celebra porque hay un jugador en el suelo y ellos saben que un golpe en la cabeza…», culmina Iturralde en La Ser valorando de manera muy negativa la actuación de Munuera Montero en Son Moix.

⚠‼ @itu_edu sobre el gol de Ferran mientras Raíllo estaba tumbado en el suelo por un pelotazo 🗣 «El problema es que entre el golpe en la cabeza y el gol pasa mucho tiempo, no es inmediata la jugada» pic.twitter.com/fkzOnKtlt2 — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 16, 2025

Iturralde González también valoró otra de las grandes polémicas durante el Mallorca-Barcelona. El ex árbitro español dio su opinión sobre la dura entrada de Raphinha sobre Morey con las dos piernas a la altura de la rodilla y se mojó diciendo que era roja: «Está al límite y es muy dura. Puede causarle lesión al jugador. Para mí es roja. Entrada por detrás a la altura de la rodilla. Se la torsiona y para mí es roja». Una acción que todo el Mallorca protestó pidiendo el mismo castigo después de recibir dos expulsiones a Morlanes y Muiqui pocos minutos antes.