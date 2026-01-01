La OCU lo ha confirmado: estos son los 3 mejores roscones de Reyes de supermercado y no hay discusión

Con las fiestas principales ya atrás, vuelve de nuevo uno los dulces más esperados de todo el invierno: el tradicional roscón de Reyes. Basta darse una vuelta por cualquier supermercado en torno al 5 de enero para ver a mucha gente comprando el suyo, o sencillamente comparando entre las distintas opciones que se venden. Y no es para menos, en la mayoría de hogares españoles, el Roscón de Reyes es casi un imprescindible, y más si tenemos en cuenta que cada año se comen alrededor de 30 millones de roscones, una cifra que explica por qué muchos se lo toman tan en serio a la hora de elegir uno y más si nuestra elección pasa por el supermercado, así que será bueno saber cuáles son este año los mejores roscones de Reyes del supermercado según la OCU.

Y es que, no es sólo cuestión de tradición. A la hora de elegir, influyen detalles que los consumidores tienen que conocer bien: cómo está trabajado el bollo, si la nata es realmente nata, si la fruta escarchada aporta algo o simplemente estorba. Cada matiz suma. Al final, entre un roscón que apetece repetir y otro que se queda en la caja hay un mundo, y esa diferencia está en el sabor, en la textura y en la calidad real de lo que compramos. Y ahora, para ayudar a los consumidores a acertar en esa elección, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha vuelto a analizar roscones de Reyes de supermercado. En concreto, ha evaluado una docena de roscones rellenos de nata, los más demandados, que se venden habitualmente en grandes cadenas durante estas fechas. El objetivo no es sólo decir cuál sabe mejor, sino ofrecer una visión completa del producto que llega al carrito de la compra.

Los mejores roscones de Reyes según la OCU

El análisis de la OCU ha valorado tanto el nivel nutricional como la calidad de los ingredientes. Pero no sólo eso, también el grado de procesado, la presencia de aditivos y la claridad del etiquetado. A todo ello se suma algo clave: la degustación por parte de un panel de expertos pasteleros, que han analizado aromas, textura, fermentación del bollo y equilibrio del relleno.

El resultado es un ranking claro, y estos son los tres que más destacan:

Roscón relleno de nata 100% Carrefour Extra

Es el mejor valorado del análisis, con una calificación global de 63 puntos sobre 100. Se vende en formato de 750 gramos por 9,49 euros, lo que equivale a 12,65 euros el kilo. En la degustación, los expertos destacan un bollo bien fermentado, con un alveolado adecuado y un buen tamaño. Lleva abundante azúcar en grano y presenta una textura jugosa. El olor es claramente a bollería y la nata aparece en cantidad generosa, con un dulzor equilibrado. El bollo resulta sabroso, se aprecia el uso de mantequilla y el sabor a azahar está bien integrado, sin resultar excesivo.

Roscón de nata 100% El Obrador de El Corte Inglés

El roscón que otros años ha sido el primero, este año pasa a ser segundo aunque con 62 puntos sobre 100, por lo que todavía se sitúa muy cerca del primero. Tiene un precio más elevado, 17,75 euros el formato de 850 gramos, lo que supone 20,88 euros el kilo. La valoración de los expertos subraya un bollo bien fermentado, con azúcar perlado y una textura típica de roscón, tierna y agradable. El aroma a bollería es limpio y reconocible. La nata destaca por su buen sabor y por unos aromas equilibrados, sin notas artificiales ni excesivamente dulces.

Roscón de Reyes nata 100% Lidl

Cierra el podio con una puntuación de 60 puntos sobre 100 el roscón que vende Lidl. Se comercializa en formato de 750 gramos por 9,49 euros, el mismo precio que el de Carrefour Extra. En la cata, el panel destaca un bollo bien fermentado y de buen tamaño, con abundante azúcar perlado y una textura correcta. El olor vuelve a ser a bollería y la nata presenta un dulzor equilibrado, con un sabor agradable. El bollo es sabroso, aunque el sabor a azahar aparece algo más subido que en otros roscones mejor valorados.

Qué tener en cuenta al comprar un roscón de Reyes en el supermercado

Más allá del ranking, la OCU recuerda que conviene leer bien la etiqueta antes de elegir. A pesar de los tres mencionados, a nivel general la Organización explica que han encontrado muchos aditivos especialmente en las frutas escarchadas y sobre todo que el relleno de nata no es tal sino que en realidad, se elabora con grasas vegetales como la palma, coco o palmiste. Por ello incide en que nos fijemos y que el relleno sea de nata al 100%. Además, también aconseja desconfiar de listas de ingredientes excesivamente largas. Por último, en su análisis asegura que aunque ningún roscón industrial iguala a uno artesano, algunos productos consiguen acercarse bastante más a los sabores tradicionales que otros.