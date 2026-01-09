Lo que llega hoy a Lidl no es normal: te va a solucionar el invierno y no has visto nada tan barato
Con la ola de frío que ha azotado a gran parte de España los últimos días, muchos habrán pensado que tener una buena calefacción es sin duda, la clave igual que lo es el aire acondicionado en pleno mes de julio o agosto. Pero si deseas alternativas al gasto de calefacción de siempre o buscas algo económico pero que te caliente este invierno, nada como elegir la propuesta de Lidl que ya ha arrasado en su bazar online y que llega ahora a sus tiendas.
Si notas que el frío se ha instalado en casa, pero además te preocupa la factura y quieres evitar tener que estar tapándote con mantas todo el rato, nada como elegir este producto de Lidl que este invierno se hace imprescindible. No se trata de una estufa llamativa ni de un aparato lleno de luces y funciones imposibles. Es algo mucho más práctico. Un radiador de aceite de 1500 W que cumple exactamente con lo que promete: calentar bien, hacerlo de forma constante y sin disparar el consumo. Y lo más llamativo no es sólo cómo funciona, sino el precio al que llega. Desde hoy, 9 de enero, este radiador de aceite se puede comprar en Lidl por 34,99 euros, aunque seguro que más de uno ya lo tiene porque previamente y como decimos, se puso a la venta online. Un radiador que, comparado con otros sistemas de calefacción eléctrica, llama la atención y que seguro se agota en nada, de modo que toma nota. Te contamos como es al detalle, y si lo ves en tu tienda Lidl más cercana, no lo dejes escapar.
Lo que llega hoy a Lidl no es normal: te va a solucionar el invierno
Este radiador de aceite de Lidl que se acaba de lanzar en pleno invierno, está pensado para quienes buscan un calor acogedor, de esos que no resecan el ambiente ni obligan a encender y apagar el aparato cada poco tiempo. Funciona con una potencia máxima de 1500 W y cuenta con tres niveles de calefacción, ajustables en función de las necesidades de cada momento: 600, 900 o 1500 W.
El termostato es regulable de forma continua, sin escalonamientos bruscos, lo que permite afinar la temperatura y mantenerla estable durante horas. Esa es una de las grandes ventajas del radiador de aceite frente a otros sistemas más agresivos: una vez que se calienta, conserva el calor y lo distribuye de manera uniforme.
Además, su diseño con siete aletas aumenta la superficie de calentamiento, haciendo que el calor se reparta mejor por la estancia. Es una solución especialmente útil para salones, dormitorios o despachos, donde se pasa mucho tiempo y se agradece una temperatura constante.
Diseñado para moverse con facilidad y usarlo con seguridad
Uno de los puntos fuertes de este radiador de Lidl es su uso móvil. Incorpora cuatro ruedas giratorias y un asa empotrada que permiten trasladarlo de una habitación a otra sin esfuerzo. De todos modos, no se trata de un aparato pesado ni aparatoso: pesa aproximadamente 4,9 kilos y sus dimensiones son bastante contenidas, unos 33 x 55,5 x 24 centímetros.
En materia de seguridad, incluye protección antivuelco y contra sobrecalentamiento, con desconexión automática. Es decir, que si el radiador se cae o alcanza una temperatura excesiva, se apaga solo. Un detalle clave para quienes lo utilizan en casas con niños, mascotas o simplemente quieren dormir tranquilos por la noche.
También incorpora un recogecables, algo sencillo pero práctico, que facilita guardarlo cuando termina la temporada de frío sin tener el cable suelto ocupando espacio.
Una opción sencilla, eficiente y disponible en dos colores
Este radiador de aceite está diseñado para uso en interiores y funciona con una tensión de red estándar de 220 a 240 V. Tiene un cable de 180 centímetros, suficiente para colocarlo sin problemas cerca de un enchufe, y está fabricado en una combinación de plástico y acero que le da estabilidad y resistencia. Además, si te mueves también por el diseño o si te va a combinar con los muebles de la casa, debes saber que Lidl lo vende en dos colores, negro y blanco, lo que facilita integrarlo en distintos estilos de decoración sin que desentone demasiado. No busca ser protagonista, sino cumplir su función de forma discreta y eficaz.
En la caja se incluye todo lo necesario: el radiador de aceite con sus siete aletas y el sistema de ruedas ya preparado para su uso. No requiere instalación ni configuraciones complicadas. Se enchufa, se ajusta el nivel de calor y empieza a funcionar.
En definitiva, por sólo 34,99 euros, lo que llega hoy a Lidl es una de esas soluciones prácticas que llegan justo cuando más se necesitan. Un radiador sencillo, seguro y eficaz que puede marcar la diferencia durante los meses más fríos sin obligar a hacer un gran desembolso. Y eso, en pleno invierno, no es nada habitual.