Los vecinos de Calella estallan contra los trabajadores del Camp Nou: «El desmadre cada vez es peor»

Los vecinos del municipio catalán de Calella ya no aguantan más tras las batallas campales que se han producido en los últimos días por parte de algunos de los trabajadores del Camp Nou residen allí. La situación parece que es insostenible y los vecinos que viven junto a los dos hoteles donde residen los 1.300 trabajadores del estadio del Barcelona han estallado y denuncian la situación actual.

«A mí el tema de las peleas no me afecta tanto porque yo los domingos suelo cerrar, a mí me afecta que tiran latas, vasos y de todo. Yo cierro el bar a las 23:00 y luego no me entero de lo que organizan. Me entero por los vecinos», decía uno de los vecinos analizando esta situación.

«Una pelea en la lavandería y otra delante del otro hotel. Y allí hubo un herido, le rajaron la cara con un arma blanca. Las peleas son entre ellos. Se emborrachan y se les pira la cabeza por cualquier tontería», añadió este primer vecino.

Calella estalla contra los trabajadores del Camp Nou

Varios de los vecinos han estallado contra los trabajadores del Camp Nou por la cantidad de batallas campales que realizan en uno de los hoteles donde residen: «Es un problema para mí y para el resto de vecinos que vivimos junto al hotel. Es todo lo que se genera. El ruido es continuo, escándalos, peleas en la calle… Beben, se emborrachan… Y claro, los niños no pueden dormir. Es un problema muy grave».

«El turismo que suele venir a Calella es un turismo de borrachera. Pero estas últimas batallas campales que estamos viviendo no las teníamos. Hubo un caso de balconing que solemos tener por la zona, pero ahora es escándalo tras escándalo», decía una de las vecinas en declaraciones a Telecinco.

«Aquí soluciones no tenemos los vecinos. La Policía viene y hace lo que puede. El desmadre cada vez es peor. No todos los metemos en el mismo saco. Hay trabajadores que vienen a trabajar y no dan problemas. Otros compran latas de cerveza y las dejan por ahí tiradas», comentaba con tristeza.

«Los trabajadores tienen dos turnos distintos. El que no trabaja por la mañana, pues aprovecha para salir por la noche. Se pelean entre ellos tras consumir mucho alcohol. Hace unos diez días también hubo un intento de violación a una chica. Estaba involucrado un trabajador», culminó sobre los lamentables episodios que suceden en Calella.