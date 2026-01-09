La desgarradora carta del padre de Siro Ouro tras su muerte a los 24 años: «Ya nadie puede hacerte daño»

La industria de la interpretación llora la pérdida de una de sus jóvenes estrellas. Tal y como ha informado su propio padre, Siro Ouro ha fallecido a los 24 años. Daniel Ouro, también actor conocido por sus papeles en Sin Gluten o SMS: sin miedo a soñar, ha explicado que su hijo llevaba mucho tiempo luchando contra una compleja enfermedad. El nombre de la enfermedad no ha sido revelada por los familiares, pero se ha indicado que el artista perdió la vida el pasado 1 de enero. Un suceso que tuvo lugar después de haber disfrutado de una Nochevieja familiar en casa de su abuela.

Daniel Ouro ha acudido a sus redes sociales para publicar una instantánea contándole a sus seguidores lo sucedido. «Hoy se ha ido mi hijo Siro, falleció de noche sin sufrir a los 24 años. Llevaba años luchando con una enfermedad rastrera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió. Esta madrugada se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación. Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue ‘te quiero’. Descansa en paz mi niño ahí donde estás nadie puede hacerte daño. Te amaré siempre», escribió. Unas palabras que fueron acompañadas de una imagen junto a su hijo, Siro Ouro.

Rostros conocidos de la interpretación reaccionan a la noticia de la muerte de Siro Ouro

Como no podía ser de otra manera, la publicación del actor ha despertado una gran conmoción. Pues, los compañeros de profesión de Daniel Ouro no tenían idea de la situación. Por ello, no han dudado en mandarle sus condolencias. «Lo siento en el alma. Un abrazo, Dani», le escribió Eva Isanta. Asimismo, La Tristura, la compañía de teatro con la que siempre trabajó el joven Siro Ouro, también ha manifestado su tristeza ante la noticia.

«Queridas, tenemos que contaros que ha muerto Siro. Nuestro joven y delicado amigo. Intérprete de nuestras obras y compañero de tantas aventuras. No queremos decir mucho por aquí, nos disculpamos si os estáis enterando ahora. Hemos intentado llamar y contarlo de viva voz en la medida de lo posible. Era un ser increíble, casi un milagro que entró en nuestra vida con 9 años. Estos últimos años han sido difíciles, hemos intentado acompañarle. Le hemos querido mucho», publicaron. Unas palabras a las que Javi Calvo ha respondido con un corazón roto.

La agencia que se encargaba de llevar la carrera del joven lo ha definido como un «artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación». Asimismo, han destacado su «trayectoria marcada por la búsqueda, la honestidad y una vocación artística que abarcó el teatro, el cine y la música, incluso durante la enfermedad que estaba atravesando». Descanse en paz.