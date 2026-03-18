‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 17 de marzo?

La pasada noche del 17 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular formato de supervivencia ha vuelto a la televisión y lo ha hecho de la mano de nuevos participantes. Un encuentro televisivo donde se pudo comprobar cómo la falta de comida ya comienza a hacer estragos entre los concursantes. Y es que ya lo avisan siempre, las primeras tres semanas son clave para poder continuar adelante en Honduras. Es evidente que no es fácil hacerle frente a la mente. Una situación que ha experimentado en primera persona Álex Ghita, que ha optado por abandonar el formato.

Situaciones complicadas aparte, en la gala de anoche los espectadores pudieron ver qué nominado se salvaba de la expulsión del próximo jueves. Marisa Jara, Claudia Chacón, Toni Elías y Almudena Porras son los supervivientes que se disputan su permanencia en el programa. Pero, ayer, en Supervivientes: Tierra de Nadie, uno de ellos fue salvado por el público. Una elección por parte de la audiencia que no dejó indiferente a nadie y que llegó, además, con la realización de una nueva ceremonia de salvación.

¿Quién fue el concursante salvado ayer, 17 de marzo, en ‘Supervivientes 2026’?

Tal y como se pudo apreciar, la organización preparó una nueva estructura sobre el mar. De esta manera, sentados en un tobogán, los participantes que continuaban nominados caerían al agua. Pues, si María Lamela cortaba la cuerda, significaba que seguían nominados. Una nueva temática que gustó bastante a todos, menos a Marisa Jara, puesto que la superviviente indicó que padece de vértigo. Por lo tanto, se colocó junto a la presentadora y no en su sitio del tobogán.

Tras los alegatos de salvación de cada concursante, donde cada uno indicaba por qué tenía que quedarse, comenzaron las caídas. Machete en mano, María Lamela fue cortando las cuerdas. De esta manera, se reveló que Marisa Jara seguía nominada. Tras ella, llegó Claudia Chacón, que fue la primera en probar el tobogán y caer al agua. Por lo tanto, el nombre del salvado quedaba entre Toni Elías y Almudena Porras.

Lejos de alargar mucho el momento, la presentadora cortó la cuerda de Toni Elías. Por lo tanto, la primera salvada de la semana es Almudena Porras. Una salvación que la ex participante de La isla de las tentaciones 9 celebró con mucha emoción. Por lo tanto, el nombre del segundo expulsado de Supervivientes 2026 está entre Marisa Jara, Claudia Chacón y Toni Elías.

El grupo no se alegra de la salvación de Almudena Porras

La felicidad le duró poco a Almudena Porras, puesto que la joven no pudo evitar entristecerse al comprobar que no era apoyada por sus compañeros de playa. Pues, está siendo señalada como la más «tiquismiquis». Ante ello, entre lágrimas, se sinceró. «Son muy buenas personas todos, me han acogido muy bien, pero siento que no es mi sitio. No siento que sean mis personas, también siento que me ven como la nueva todo el rato; estoy en bucle», comenzó diciendo la joven.

«Quería que mis compañeros me dieran la enhorabuena y no me lo ha dicho ninguna persona, no os habéis alegrado», agregó. Ante sus acusaciones, el grupo negó rotundamente lo que estaba diciendo la salvada de la noche. Fue entonces cuando ella indicó que ella sí lo sintió así.