Peugeot, un daño colateral de la FIA en las 24 horas de Le Mans

Una de las principales sorpresas de las 24 horas de Le Mans fue el pobre rendimiento de Peugeot en la prueba estrella del certamen del Mundial de Resistencia. El equipo francés terminó undécimo y duodécimo en el evento estrella del certamen cuando estaban llamados a cotas mucho más altas en el año en que celebraban su centenario en el mítico circuito.

La FIA es la principal señalada del traspié de Peugeot después de que el equipo haya rugido durante casi toda la temporada en el Mundial de Resistencia. El máximo organismo del automovilismo internacional implantó un sistema en pos de igualar la categoría llamado BoP (Balance of Performance) que básicamente ha reventado las esperanzas francesas para las 24 de Le Mans.

Esta regla establece que los equipos que mejor rendimiento tienen en las carreras previas, como fue el caso de Peugeot en las 6 horas de Spa con la primera pole de su historia en el WEC, paguen el pato en forma de limitaciones. Pueden ser de potencia, pueden ser en forma de peso adicional y de muchas otras maneras en pos de encontrar la igualdad en la categoría de los Hypercars.

Y claro, con la FIA jugando a ser Dios para igualar las cosas, Peugeot se encontró con un castigo masivo en la carrera donde todos los ojos estaban puestos en su actuación. El equipo pasó de ser los más rápidos en la antesala en Spa a salir en Le Mans decimosextos y decimoctavos en una parrilla con 18 monoplazas. El castigo del BoP, a todas luces, fue desmesurado.

De hecho, el equipo francés mostró durante las 24 horas de Le Mans que estaban listos para ganar gracias a una fiabilidad envidiada por otras escuderías y una solidez manifiesta en cada paso por boxes. El BoP hacía que el monoplaza fuese un ‘quiero y no puedo’, mientras otros equipos como los ganadores de Toyota se habían guardado todos los ases para la carrera más mediática con resultados previos muy discretos.

Peugeot pagó en exceso el hecho de querer progresar y quizá haya sacado una lección para años venideros que lo mejor es hacerlo regular antes de Le Mans para así poder competir al máximo en la cita más mediática. Resulta antinatural no querer competir al 100% de tus posibilidades, pero el nuevo invento de la FIA ha hecho que los equipos más perspicaces triunfen.

Ahora es muy importante ser selectivo para obtener foco, pero a la Federación Internacional no estaría mal hacerle ver la inversión que supone para las marcas competir en esta prueba que ellos –los de la FIA– pueden condicionar arbitrariamente con el BoP como se ha visto. Nunca sabremos si Peugeot podría haber ganado las 24 horas de Le Mans 2026 de haber competido en igualdad de circunstancias, pero lo que está claro es que no es normal el paso de un rendimiento extremo a otro en pocas semanas.

La FIA debe pensar en el bien de sus competiciones o algunos fabricantes lo terminarán viendo poco rentable, como ha pasado con Alpine, quien ya se ha batido en retirada para la próxima temporada. Puede que los otros franceses no sean los únicos de aquí a final de temporada y es una lástima teniendo en cuenta que pasaron años y años hasta tener una parrilla de Hypercars con 18 coches que ahora se encuentran a merced de un BoP que es el enemigo invisible del Mundial de Resistencia.