Toyota culmina la mayor remontada de la historia de las 24 horas de Le Mans para ganar la edición de 2026

Toyota culminó la mayor remontada de la historia de las 24 horas de Le Mans para reconquistar un título que había retenido Ferrari en los últimos tres años. El equipo japonés no estaba en la lista de favoritos para ganar de nadie, pero su experiencia y su capacidad de sorprender les hicieron reconquistar un trono que ya tuvieron en la época de Fernando Alonso.

El monoplaza número 7, comandado por Kamui Kobayashi, Mike Conway y Nyck de Vries fue el vencedor de una edición totalmente inesperada. El Toyota salía desde la posición 14 y realizó una remontada de esas que marcan época en una carrera que cocinaron a fuego lento y que remataron cuando el resto de sus rivales sufrieron problemas o se desfondaron.

Esa misma táctica iba a ser empleada por una escudería Peugeot, que también salía desde los puestos 16 y 18 y que no encontró el ritmo de carrera de los japoneses. Los galos que pagaron en exceso las ‘compensaciones’ de la FIA. El reglamento del Mundial estableció un lastre extra de bastantes kilos por haber hecho la pole en la anterior prueba, las 6 horas de Spa, siendo un castigo desmesurado en pos de igualar el Mundial que les relegó fuera del top-10 final.

Miguel Molina y su Ferrari número 50 fueron uno de los afectados por dichos inconvenientes que hicieron estragos cuando amaneció en Le Mans. Tras una noche atípicamente tranquila, la salida del sol trastocó todos los planes que tenían el BMW número 20 y el Cadillac número 12, quienes habían dominado la carrera de los Hypercars desde el principio.

Ambos se encontraron con que las posiciones se barajaron con la salida del coche de seguridad por varios accidentes y de golpe y porrazo se vieron las caras con un equipo Toyota que sí tenía a sus dos monoplazas alineados y frescos para asaltar la primera posición. De Vries y Hartley fulminaron a sus rivales en menos de media hora en lo que parecía un claro 1-2 para la marca japonesa.

El miedo, sin embargo, se apoderó de la flota nipona cuando vieron que sus dos monoplazas estaban dispuestas a darse de ‘tortas’ por ganar el trofeo y tuvieron que repartir estrategias. Por detrás, BMW se recuperaba poco a poco de sus problemas tras el safety-car aspirando a acabar el podio tras su pole del jueves.

Frjins, el piloto de la marca alemana, se marcó un espectacular adelantamiento a 46 minutos del final sobre el Toyota número 8 de Buemi en la lucha por la segunda plaza que puso algo de picante a los momentos finales. Toyota, sin embargo, supo mantener la cabeza fría para reconquistar la prueba más prestigiosa de la Resistencia cuatro años. La gloria de entrar a meta correspondió a su piloto y al mismo tiempo director de equipo Kamui Kobayashi quien saboreó de lo lindo la reconquista del trono.