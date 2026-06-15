Louzán: «España se merece alcanzar la gloria que supone ganar un Mundial»

Rafael Louzán (Ribadumia, 1967) afronta las horas previas al debut de España en el Mundial con absoluta normalidad institucional, en medio de un ambiente de máxima expectación en la concentración de la Selección. El presidente de la RFEF transmite tranquilidad, defiende la gestión del grupo y analiza tanto el estreno ante Cabo Verde como el contexto que rodea al torneo, desde la organización hasta cuestiones externas como el precio de las entradas o la planificación del Mundial 2030, con la mirada puesta en que la selección arranque con buen pie en el Mercedes-Benz Stadium.

Pregunta. Quedan pocas horas para el debut de España en el Mundial. ¿Cómo está?

Respuesta. De momento, muy tranquilo. Empapados de España con el maravilloso mural hecho por dos artistas españoles, uno gaditano y otro malagueño, que quedó precioso. También hay una ruta que tenemos a mi izquierda, que nos va a llevar al estadio Mercedes-Benz donde rodará el balón por fin ya para España. Queremos ver a España. Por lo tanto, ya digo, absoluta tranquilidad. El equipo está muy confiado y tranquilo, pero bueno, los partidos son para disputar, para jugar y para ganar. Vamos a por ello.

P. De la Fuente dijo que no hay que confiarse de Cabo Verde.

R. Exactamente igual. Somos 11 contra 11 y hay que ir etapa a etapa. Cabo Verde será la primera. Quedan unas cuantas. Hay mucha confianza y tampoco hay un peso excesivo de responsabilidad sobre ese cartel de posible favorita, o una de las grandes favoritas. Por lo tanto, yo quiero y me gustaría, y creo que la mayoría de españoles quieren, que primero ganemos y segundo disfrutemos. Que disfruten jugando porque eso nos va a hacer disfrutar de muy buen fútbol.

P. Me consta que está enfadado por el precio de las entradas. ¿Es un tema a tratar?

R. Un Mundial es cada cuatro años y, por lo tanto, hay mucha gente esperando esta cita. Vamos, como todo el público a nivel general que le gusta este deporte y no se quiere perder esta cita. Y claro, en este Mundial no son fáciles dada las distancias que hay entre las ciudades, y tampoco el desplazamiento desde España u otros países. Se hace muy difícil. No conozco todavía bien los datos económicos para que de alguna manera podamos hacer una valoración. Creo que, en la medida en que podamos, debemos acercar más el fútbol a la sociedad. También es verdad que España y las selecciones reclamamos más ingresos para poder afrontar un Mundial de estas características y, por lo tanto, todo eso tiene que salir de algún sitio. Pero creo que en este sentido habrá que hacer una reflexión conjunta y ver qué podemos hacer para que sean precios asequibles para aquellos que cada cuatro años, como digo, se dan cita en un Mundial.

P. ¿España va a ganar el Mundial?

R. Hay expectativas muy claras en relación a eso, pero en un partido pasan muchísimas cosas. Por lo tanto, prefiero ser prudente e ir etapa a etapa. Y si alcanzamos la gloria que supone ganar un Mundial, creo que España se lo merece en ese sentido. Estamos haciendo lo posible para que no falle nada. Nada está fallando hasta el momento. Por lo tanto, todos están muy contentos. Hay una gran familia, unida y en torno a que el objetivo es ganar y disfrutar jugando cada partido. Y sobre todo, si nos hacen disfrutar a la afición, pues mejor que mejor.

P. ¿Qué le parece el inminente fichaje de Cucurella por el Real Madrid?

R. Bueno, si es así, bienvenido. Yo no puedo decir nada más que bienvenido a la Liga española y que es una excelente noticia. Pero ahora nos ocupa lo que nos ocupa y vamos a disfrutar del Mundial.

P. Es importante que un club como el Real Madrid tenga así representación en el Mundial.

R. La verdad es que el club es un club referente, no solo en España, también en el mundo. Es un gran club para nosotros y, por lo tanto, que podamos tener jugadores que son referencia en la selección, como es Cucurella, es una excelente noticia.