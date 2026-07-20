Dos muertos, más de 80 heridos y 12 detenidos durante las celebraciones de España en la final del Mundial 2026

Las celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial 2026 dejaron dos fallecidos, más de 80 heridos y al menos 12 detenidos en distintos puntos del país durante la noche.

Muere un menor en Salamanca

Uno de los fallecidos es un menor de 13 años en Ciudad Rodrigo (Salamanca). El trágico suceso ocurrió después de derrumbarse la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo. Otro menor permanece ingresado en estado grave con una fractura en una pierna y un tercero resultó herido, aunque ya ha recibido el alta.

Además, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha informó de la muerte de un joven de unos 20 años en una plaza de Sonseca (Toledo), que comenzó a sufrir convulsiones mientras veía el partido. En Seseña (Toledo), otro joven de 19 años fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir una agresión con arma blanca.

Madrid registra 7 detenidos y Barcelona 3

En Madrid se realizaron siete detenciones durante la madrugada de este lunes. Cinco de ellas fueron por un presunto delito de odio tras una discusión en un bar, otra por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad en la plaza de Cibeles y la última por desobediencia grave en la Puerta del Sol, según informó la Delegación del Gobierno.

Los servicios sanitarios madrileños trasladaron a un total de 36 personas heridas a hospitales de la ciudad.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a tres personas por distintos robos durante la noche en Barcelona. Los servicios sanitarios atendieron a 29 personas.

Seis heridos en Navarra

En Pamplona se investiga la agresión sufrida por un grupo de radicales que irrumpió en un bar en Navarra y la emprendió a golpes con los aficionados que veían la final del Mundial. El ataque dejó seis heridos.

Incidentes en País Vasco y Extremadura

La Ertzaintza identificó a 20 personas en Bilbao, donde un grupo de encapuchados trató de boicotear la retransmisión de la final en la pantalla instalada por el Partido Popular. Además, identificó a otras tres personas en Álava, donde una persona que vestía la camiseta de la selección española fue agredida.

En Badajoz, Cruz Roja realizó 34 intervenciones y dos personas fueron trasladadas a hospitales. En Cáceres, cinco personas tuvieron que ser asistidas en centros hospitalarios y se registraron otras 30 asistencias de carácter leve.

Dos detenidos en Valencia

En Valencia, dos personas fueron detenidas por atentado contra la autoridad tras lanzar adoquines contra la Policía Local durante las celebraciones, que en general transcurrieron de forma «muy tranquila», según fuentes del Ayuntamiento.

Además, en el municipio valenciano de Olleria se suspendió la retransmisión del partido en una pantalla gigante instalada en el polideportivo municipal debido a un reventón térmico con fuertes rachas de viento.