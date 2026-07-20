Muere un menor de 13 años en Ciudad Rodrigo tras derrumbarse una fuente en las celebraciones del Mundial

Un adolescente de trece años ha muerto en Ciudad Rodrigo (Castilla y León) tras el derrumbe de la fuente de la localidad salmantina cuando participaba en las celebraciones de la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol. Además, otras tres personas han resultado gravemente heridas por el mismo motivo.

El joven se encontraba en el interior de la Fuente del Árbol Gordo, junto a otros jóvenes que celebraban el triunfo de España en la final del Mundial, ante Argentina, cuando parte de la estructura cedió ante la aglomeración, precipitándose una piedra sobre la víctima mortal.

Varios agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo intentaron asistir al menor, retirando los restos del derrumbe para poder liberarlo, pero el niño finalmente falleció a causa de sus heridas.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha expresado su dolor y condolencias por el fallecimiento en un comunicado difundido en redes, en el que ha subrayado que «toda la ciudad siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor».

«Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense», ha lamentado la autoridad municipal, que también ha expresado su deseo de una «pronta recuperación» de las demás personas afectadas por el suceso.

Ante estas circunstancias y «en señal de duelo por la pérdida, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta entre los días 20 y 22 de julio, inclusive ambos días», ha señalado el consistorio en un comunicado.