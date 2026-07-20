Un grupo de radicales irrumpe en un bar en Navarra y la emprende a golpes con los aficionados que veían la final del Mundial

Un grupo de radicales encapuchados ha protagonizado un violento ataque en la terraza de un bar restaurante en Berriozar, donde varios clientes seguían por televisión la final del Mundial entre España y Argentina.

Los agresores, vestidos de negro, con el rostro cubierto y con bates de béisbol, han irrumpido en la terraza y han comenzado a lanzar mesas y sillas contra las personas que se encontraban viendo el encuentro. Como consecuencia de los golpes, varias personas han sido trasladadas al hospital.

Queman una bandera de España en Eibar

Unos encapuchados han quemado una bandera de España a la que han dado fuego con una bengala en la localidad guipuzcoana de Eibar. Los encapuchados han tirado la bandera quemada al suelo y se han dado a la fuga.

El incidente se ha producido transcurridos quince minutos de la primera parte, cuando los encapuchados han aparecido en la parte alta de un lateral de la plaza y han quemado la enseña justo encima de una gran pancarta en la que figuraba la palabra ‘Euskal Herria’.

Tras el suceso, los asistentes que se encontraban en la Plaza Unzaga han seguido viendo el partido en la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento sin que se hayan registrado nuevos altercados.