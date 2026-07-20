Baena se marca un Carvajal y no mira a Pedro Sánchez al darle la mano en La Moncloa

Álex Baena repitió la escena que llevó a cabo Dani Carvajal en el año 2024 tras ganar la Eurocopa y tampoco miró a Pedro Sánchez a la cara al darle la mano en el saludo protocolario en la recepción en La Moncloa tras ganar el Mundial en este 2026.

El Presidente del Gobierno recibió a la Selección española en La Moncloa tras proclamarse campeones del Mundo el pasado domingo en Nueva York en un acto que duró mucho más de lo establecido, con un show que tenía a los jugadores hartos, con ganas de comenzar con la rúa rumbo a Cibeles.

Antes, los jugadores de la Selección española fueron pasando uno a uno, estrechándole la mano a Pedro Sánchez. Hubo de todo, saludos más afectuosos con sonrisas de oreja a oreja, como el de Borja Iglesias, y algunos algo más serios, como el de Lamine Yamal.

El saludo más viral a Pedro Sánchez lo protagonizó Baena. El jugador del Atlético de Madrid encaró el saludo con la cabeza agachada y sin mirar al Presidente del Gobierno. Una imagen que recordó a un saludo idéntico que realizó Dani Carvajal hace dos años tras levantar la Eurocopa 2024.