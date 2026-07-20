Pedro Sánchez se queda sin foto en el podio del Mundial: la FIFA le apartó de la ceremonia

Pedro Sánchez se quedó sin la foto que tanto deseaba, esa en la que se entrega el trofeo del Mundial a España. El presidente del Gobierno fue apartado por la FIFA del momento más prestigioso del torneo, ese en el que se entrega el trofeo de campeón. Cuando se dieron las medallas a los jugadores de España, Sánchez no estaba en el césped como sí estaba el Rey Felipe, que acompañó a Trump, entre otros, en ese momento tan relevante.

En el podio que se celebró en el césped del MetLife Stadium de Nueva York, la FIFA dejó fuera a Pedro Sánchez, que viajó a la final del Mundial precisamente para eso, para tener una foto que le acompañara toda la vida. Pero no la tuvo. Sánchez no pudo saludar a los jugadores ni felicitarles después del partido.

Por España, en esta ceremonia de premiación del Mundial 2026 estuvieron presentes el Rey Felipe VI y Rafael Louzán, presidente de la Federación Española. Ellos estuvieron al lado de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Mark Carney, presidente de Canadá.

Es la segunda vez que le ocurre esto a Pedro Sánchez, ya que en la final de la Eurocopa 2024 también la UEFA le apartó, haciendo exactamente lo mismo que le ha ocurrido ahora. Como es lógico, UEFA y FIFA invitan a la ceremonia al jefe del Estado, que es el Rey Felipe VI.

Así, fue el monarca, que viajó a Nueva York con la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, el que felicitó a los jugadores campeones del mundo. Además, una vez que Donald Trump le dio el trofeo a Rodri Hernández, los jugadores invitaron al Rey Felipe y su familia a que celebraran con ellos este histórico Mundial, el segundo en la historia de España.

Sánchez se queda sin la foto más codiciada en el Mundial

Pedro Sánchez también estuvo presente en el MetLife Stadium, pero su presencia se limitó al palco de autoridades, sin bajar al césped una vez España ganó el título. El presidente del Gobierno anunció a última hora que viajaba a Nueva York en busca de una foto que tuvo a medias. Sí saludó a Donald Trump, pero fue únicamente en el palco, fuera de los focos y de la realización televisiva.

En el momento más importante, la FIFA decidió que estuviera el Rey Felipe VI como representación de España. El jefe del Estado protagonizó ese gran momento que se perdió Pedro Sánchez, que se fue con este revés al no poder felicitar a los jugadores en el césped y quedarse sin foto ni vídeo del momento en el que se entrega el trofeo del Mundial.