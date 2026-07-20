San Ignacio de Loyola sobre la confianza: «Obra como si todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios»

Pocas frases han alcanzado tanta difusión en la espiritualidad cristiana como la atribuida San Ignacio de Loyola: «Obra como si todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios». En un mundo marcado por la incertidumbre y la búsqueda del éxito, San Ignacio no invita a elegir entre la acción y la fe, sino a convivir con ambas en perfecta armonía. El ser humano está llamado a trabajar con responsabilidad y perseverancia, sin olvidar que el resultado último pertenece a Dios.

Nacido en 1491 en el País Vasco, inicialmente soñaba con la gloria militar. Sin embargo, una grave herida sufrida durante el sitio de Pamplona cambió radicalmente el rumbo de su existencia. Durante la larga convalecencia comenzó a leer la vida de Cristo y las vidas de los santos, descubriendo una felicidad distinta de la que había perseguido hasta entonces. Aquella experiencia le enseñó que Dios no anula la libertad ni la iniciativa personal, sino que las purifica y las orienta hacia un bien superior.

La reflexión de San Ignacio de Loyola sobre la confianza

La frase atribuida a San Ignacio contiene dos verbos esenciales: obrar y confiar. Obrar implica asumir la propia responsabilidad. Significa prepararse, estudiar, trabajar con disciplina, corregir errores, perseverar en las dificultades y aprovechar los dones recibidos. Confiar, por otra parte, significa reconocer que existen límites que ninguna capacidad humana puede superar.

La espiritualidad ignaciana propone trabajar con todas las fortalezas, mientras el corazón permanece libre porque sabe que el resultado definitivo no depende únicamente de uno mismo. Precisamente, uno de los conceptos centrales de los «Ejercicios Espirituales» es la libertad interior; esta actitud no significa indiferencia hacia las personas o los acontecimientos, sino la capacidad de no quedar esclavizado por el éxito o el fracaso. En definitiva, la espiritualidad ignaciana enseña que el creyente está llamado a poner todo de su parte mientras deposita su corazón en las manos de Dios.

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