San Ignacio de Loyola sobre la confianza: «Obra como si todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios»
Pocas frases han alcanzado tanta difusión en la espiritualidad cristiana como la atribuida San Ignacio de Loyola: «Obra como si todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios». En un mundo marcado por la incertidumbre y la búsqueda del éxito, San Ignacio no invita a elegir entre la acción y la fe, sino a convivir con ambas en perfecta armonía. El ser humano está llamado a trabajar con responsabilidad y perseverancia, sin olvidar que el resultado último pertenece a Dios.
Nacido en 1491 en el País Vasco, inicialmente soñaba con la gloria militar. Sin embargo, una grave herida sufrida durante el sitio de Pamplona cambió radicalmente el rumbo de su existencia. Durante la larga convalecencia comenzó a leer la vida de Cristo y las vidas de los santos, descubriendo una felicidad distinta de la que había perseguido hasta entonces. Aquella experiencia le enseñó que Dios no anula la libertad ni la iniciativa personal, sino que las purifica y las orienta hacia un bien superior.
La reflexión de San Ignacio de Loyola sobre la confianza
La frase atribuida a San Ignacio contiene dos verbos esenciales: obrar y confiar. Obrar implica asumir la propia responsabilidad. Significa prepararse, estudiar, trabajar con disciplina, corregir errores, perseverar en las dificultades y aprovechar los dones recibidos. Confiar, por otra parte, significa reconocer que existen límites que ninguna capacidad humana puede superar.
La espiritualidad ignaciana propone trabajar con todas las fortalezas, mientras el corazón permanece libre porque sabe que el resultado definitivo no depende únicamente de uno mismo. Precisamente, uno de los conceptos centrales de los «Ejercicios Espirituales» es la libertad interior; esta actitud no significa indiferencia hacia las personas o los acontecimientos, sino la capacidad de no quedar esclavizado por el éxito o el fracaso. En definitiva, la espiritualidad ignaciana enseña que el creyente está llamado a poner todo de su parte mientras deposita su corazón en las manos de Dios.
Las mejores frases
- «Confiar es difícil. Saber en quién confiar, incluso más» (Maria V. Snyder)
- «La mayoría de las buenas relaciones se basan en la confianza y el respeto mutuos» (Mona Sutphen)
- «El amor no puede vivir donde no hay confianza» (Edith Hamilton)
- «No me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no pueda creerte» (Friedrich Nietzsche)
- «Confiar pero verificar» (Ronald Reagan)
- «La confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso» (Stephen King)
- «La confianza se crea cuando alguien está vulnerable y no se saca provecho de ello» (Bob Vanourek)
- «Cuando la confianza es alta, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva» (Stephen R. Covey)
- «Ama a todos, confía en unos pocos, no le hagas mal a ninguno» (William Shakespeare)
- «La consistencia es la verdadera base de la confianza. O mantén tus promesas o no las cumplas» (Roy T. Bennett)
- «Aprender a confiar es una de las tareas más difíciles de la vida» (Isaac Watts)
- «Solo aquellos en quienes confías pueden traicionarte» (Terry Goodkind)
- «La confianza muere pero la desconfianza florece» (Sófocles)
- «La mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando» (Ernest Hemingway)
- «Aquel que es descuidado con la verdad en asuntos pequeños, no puede ser confiable en asuntos importantes» (Albert Einstein)
- «La confianza no viene de tener siempre la razón, sino de no tener miedo a equivocarse» (Peter T. McIntyre)
- «Confía en ti, y sabrás como vivir» (Johann Wolfgang von Goethe)
- «Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has imaginado» (Henry David Thoreau)
- «La gente en quien se confía total y plenamente devolverá esa confianza» (Abraham Lincoln)
- «No tengas miedo de ser excéntrico en opinión, porque cada opinión ahora aceptada fue una vez excéntrica» (Bertrand Russell)
- «Cumple tus promesas y sé consecuente. Sé el tipo de persona en la que otros puedan confiar» (Roy T. Bennett)
- «La confianza es el fruto de una relación en la que sabes que eres amado» (William Paul Young)
- «Puede que te engañen si confías demasiado, pero vivirás en un tormento a menos que no confíes lo suficiente» (Frank Crane)
- «No confíes en las personas que te cuentan los secretos de otras personas» (Dan Howell)
- «El liderazgo requiere cinco ingredientes: inteligencia, energía, determinación, confianza y ética» (Fred Hilmer)
- «Aquel que no confía lo suficiente no será digno de confianza» (Lao Tzu)
- «La confianza es como la presión sanguínea. Es silenciosa, vital para la salud, y si se abusa de ella puede ser mortal» (Frank Sonnenberg)
- «La forma de desarrollar la confianza en ti mismo es hacer lo que temes y llevar un registro de tus experiencias exitosas» (William Jennings Bryan)
- «Si podemos dejarlo ir y confiar en que las cosas funcionarán de la manera en que deberían hacerlo, sin tratar de controlar el resultado, entonces podemos comenzar a disfrutar el momento más plenamente» (Goldie Hawn)
- «La confianza es el pegamento que une todas las relaciones» (Brian Tracy)
- «Para que haya traición, primero debería haber confianza» (Suzanne Collins)