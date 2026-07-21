El pagador de Zapatero decidió tirar de la manta por miedo a que su contable desvelase sus negocios ‘offshore’ con el ex presidente

Julio Martínez Martínez, conocido entre sus allegados como Julito, decidió tirar de la manta por miedo a que su contable Cristóbal Cano desvelase sus negocios offshore con José Luis Rodríguez Zapatero.

Julito ha dado un paso muy importante en el marco de su estrategia de defensa. El empresario alicantino ha estado meses pensando si debía o no colaborar con la justicia y finalmente ha decidido dar a la Fiscalía toda la información de la que dispone, caiga quien caiga.

La estrategia de colaborar con la justicia ha sido consensuada con su nueva abogada, que le ha recomendado pactar con el Ministerio Público para librarse de una hipotética condena en el futuro. La decisión se ha tomado bajo el telón de fondo de que su contable Cristóbal Cano podría proporcionar información sobre sus negocios con Zapatero.

Cristóbal Cano manejó durante años las cuentas de las empresas de Julio Martínez Martínez. Era su trabajador de máxima confianza. Cano, especialista en números, también conocía las empresas que constituía Julito y su relación con Zapatero, al que pagaban desde algunas de sus compañías.

Cristóbal Cano tenía todos los documentos contables y participó en algunas de las sociedades que tenían vínculos con el ex presidente del Gobierno. A él no le une absolutamente nada con José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que iba a contar la verdad en sede judicial en caso de que le llamasen a declarar.

Cristóbal: la Getru de Julito

Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señalaron en sus informes a Cristóbal Cano como una pieza clave dentro del entramado empresarial investigado en el Caso Zapatero. Cano ayudaba a Julio Martínez Martínez en sus negocios tal y como lo hacía la secretaria Gertrudis Alcázar con José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos tenían un rol equivalente y los agentes de la UDEF los colocan en un nivel inferior respecto a sus jefes en la organización.

Gertrudis Alcázar y Cristóbal Cano solían escribirse para coordinar tanto la elaboración de facturas como el concepto de las mismas y su envío. La UDEF destacó que el propio Cristóbal Cano era el encargado de precisar «los conceptos de la prestación del supuesto servicio, la imputación temporal de las facturas al trimestre que corresponden o incluso los importes» a pesar de que la emisión correspondía al despacho de Zapatero. De hecho, hablaban expresamente de «ir consensuando» las facturas para su posterior pago.

Cristóbal Cano conocía toda esta operativa por lo que estaría en condiciones de dar explicaciones al juez que podrían ayudar a esclarecer los hechos investigados. Por el momento, Cano no ha sido llamado a declarar ni como testigo, ni tampoco como imputado. Fuentes consultadas explican que quizás podría ser llamado por el juez cuando declare su jefe Julio Martínez Martínez esta mañana del 21 de julio en la Audiencia Nacional.

Cano ya ha consultado a abogados para buscar asesoramiento por si le salpicase el caso. De este modo, el temor que pudiera tener Julio Martínez Martínez a su confesión le ha empujado a tirar de la manta y contar que Zapatero influyó en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.