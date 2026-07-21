Los héroes de la segunda estrella con el futuro en el aire: Rodri, Fabián o Ferrán salen al mercado

España bordó la segunda estrella en su camiseta después de superar a Argentina por 1-0 en la final del Mundial. El combinado de Luis de la Fuente superó ampliamente en el juego a la anterior campeona, pero no pudo trasladar su dominio al marcador hasta el minuto 106, recién comenzada la segunda parte de la prórroga. Momento en el que apareció Ferran Torres en el área argentina para recoger una dejada de cabeza de Nico Williams y convertir con la zurda el tanto del triunfo. Después del torneo, el futbolista del FC Barcelona y varios de los referentes de la Selección en este Mundial, como Rodri o Fabián, saldrán al mercado en busca de un nuevo contrato que premie su gran Mundial en tierras norteamericanas.

La pieza más codiciada en la ventana de fichajes de este verano no es otro que el mejor jugador del torneo que ha coronado a España por segunda vez. Rodri Hernández termina su contrato con el Manchester City en 2027 y apunta a salir del conjunto citizen tras la marcha de Pep Guardiola. Su nombre ha estado vinculado al Real Madrid en los últimos meses, aunque en el seño del club blanco siguen sin ver el encaje del centrocampista español en su proyecto.

El ganador del Balón de Oro en 2024 podría optar por agotar su contrato en el Manchester City y recalar como agente libre en otro equipo el próximo verano, renovar con el club inglés o buscar una salida al Real Madrid, si cambia su postura, o a otro equipo este verano.

Misma situación que afronta su compañero en la selección española, Ferran Torres. El héroe de la final ante Argentina termina su vínculo contractual con el FC Barcelona el próximo verano, y el equipo culé le había abierto la puerta de salida.

El PSG de Luis Enrique se ha interesado en hacerse con sus servicios, aunque no había llegado a un acuerdo con el Barça en el monto del traspaso. Ferran apuntaba a salir este verano antes del Mundial, y ahora contará con su decisivo gol en la final como carta de presentación para subir su cotización en el mercado de cara a una salida o a renovar con el Barcelona.

Otro de los futbolistas clave en el éxito de la selección española en el Mundial 2026 también llega al mercado de fichajes estival a un año de convertirse en agente libre. Fabián Ruiz termina su contrato con el PSG en 2027, aunque todo apunta a que continuará en París.

A sus 30 años, el centrocampista persigue su último gran contrato después de formar una medular de ensueño junto a Vitinha y Joao Neves en el bicampeón de la Champions. Su rendimiento en el Mundial, también juega a su favor para mejorar sus condiciones salariales en el PSG. Fabián perdió la titularidad tras una irregular fase de grupos, pero Luis de la Fuente volvió a apostar por él y el de Los Palacios respondió: gol en su regreso al once ante Bélgica y buenas actuaciones en semifinales y final.

Tres futbolistas de España ya cambiaron de aires

El mercado veraniego será movido para los mencionados Rodri, Ferran y Fabián. No será así para tres de sus compañeros en la selección española, que ya definieron su futuro durante el Mundial. Marc Cucurella, Víctor Muñoz y Alejandro Grimaldo cerraron su llegada a Real Madrid, Liverpool y Atlético de Madrid, respectivamente, durante la estancia en Norteamérica.

Otros integrantes del once español en la final, como Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal o Baena tampoco tendrán que preocuparse por su futuro durante este verano. Pedro Porro, Oyarzabal o Mikel Merino, por otro lado, tienen dos años más de contrato en sus clubes; por lo que también podrían esperar movimientos en las próximas semanas.