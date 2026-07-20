Las redes están incendiadas: los mejores memes de la celebración de España en el Mundial

España ya tiene dos estrellas después de ganar a Argentina en la final del Mundial. Los jugadores han cumplido con su parte y ahora le toca a los aficionados. Las redes sociales no han tardado en incendiarse y ya están llenas de memes sobre la celebración de La Roja.

Algunos momentos han sido muy cómicos, mientras que otros directamente no han tenido explicación lógica. La tangana posterior al pitido final se ha convertido en uno de los instantes más virales y bochornosos, pero también se ha utilizado con humor. Cucurella ha vuelto a ser uno de los jugadores más vistos.

Los mejores memes del España – Argentina