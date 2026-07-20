El ejemplo de Madrid al resto de grandes capitales europeas: cero incidentes en la celebración del título de España

Madrid, como el resto de grandes ciudades de España, fue el punto de encuentro de multitud de españoles que festejaron por todo lo alto el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial 2026. Fue todo un baño, un recital de la selección española que vapuleó a la argentina, no tanto con el marcador, sino como por los datos y el transcurso y sentir de los 120 minutos de juego. España y su gente lo celebró en las calles con el mismo respeto y temple que los jugadores que les llevaron a entonar eso de «somos campeones del mundo».

Ya lo transmitió la propia Delegación de Gobierno, apuntando a un comportamiento responsable de la ciudadanía española en las calles de Madrid durante la larga celebración en las calles tras la final del Mundial. La gente, sobre todo juventud, estuvo hasta altas horas de la noche festejando, bailando y cantando al ritmo de canciones y cánticos sobre el triunfo, sobre el gran desempeño de una selección española que pasó por encima y con creces de las dos últimas campeonas del mundo –Francia (2018) y Argentina (2022)– para sumar su segunda estrella.

La noche en la capital española se saldó sin altercados relevantes, sin nada grave que lamentar más allá que alguna que otra detención, incidentes aislados que no llegaron ni a la decena. España festejó, dejó rienda suelta a la euforia, pero siempre desde el respeto, lejos de los resultados que dejaron otras grandes celebraciones en diferentes títulos en Europa o América.

Y es que, pese a la derrota, en Argentina, en Buenos Aires, se registraron infinidad de incidentes tras la final perdida, sobre todo en las inmediaciones del Obelisco. Como en la celebración tras Suiza, la policía tuvo que cargar contra una marea de aficionados argentinos que festejaron el subcampeonato. Hubo cargas, balas de goma e incluso un camión de agua a presión para ahuyentar y dividir a la turba.

Con el impoluto celebrar español, viene también a la memoria los recientes altercados que se vivieron en París tras la celebración del Paris Saint Germain y su segundo título europeo consecutivo, una nueva Champions League que salió cara en las calles parisinas. Su celebración no se limitó al júbilo, sino también al caos: contenedores quemados, lunas de establecimientos rotas, robos y una fuerte carga policial que se saldó con casi 800 detenidos y más de 200 heridos.

Y es que el ejemplo que dio España con su selección en este Mundial 2026, un equipo siempre con un saber estar absoluto, en las buenas y en las malas, se transmitió también a su afición. A pesar de congregarse más de 50.000 personas en las pantallas instaladas en la capital tanto en Colón como Puente del Rey, la noche acabó sin incidentes graves, con una celebración repleta de felicidad, pero también de respeto al rival, sin la necesidad de llevar al júbilo hacia el caos.

Con el aterrizaje de la selección española en Madrid y la posterior celebración en las calles con el acto protocolario, se espera otro festejo similar, de mucha exaltación y felicidad, pero contenido siempre bajo el respeto y el saber estar.