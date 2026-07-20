Locura en el autobús de España: Gavi, Rodri y Lamine se desmelenan al ritmo de Bad Bunny

Los jugadores de la selección española trasladaron la fiesta de celebración tras la consecución del Mundial del césped al autobús. Dentro del vehículo, Gavi, uno de los benjamines de la expedición, sacó el móvil y empezó a grabar a los jugadores en pleno festejo mientras cantaban la famosa canción del artista puertorriqueño Bad Bunny, NUEVAYoL.

Hasta el MVP del Mundial, Rodri Hernández, abandonó su faceta más seria para arrancarse a bailar con sus compañeros, festejando un momento histórico para el fútbol español. Lamine Yamal, junto con Gavi y Fabián Ruiz lideraban el festejo desde la parte trasera del autobús, cantando y bailando uno de los temas del momento, que además coincide con la ciudad en la que España conquistó su segunda estrella en una velada memorable ante Argentina.

La fiesta de los jugadores pasó del césped al autobús y continuó hasta la tarde-noche neoyorquina. Después, la expedición de España cogió el avión que les pone de regreso a España, y en concreto a Madrid, donde, después del recibimiento de la Familia Real y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrán el homenaje que merecen estos deportistas que ya son historia de nuestro país.

En cuenta oficial de Instagram, el propio Gavi ha compartido esta publicación y otras que muestran la felicidad de los 26 jugadores en los que Luis de la Fuente confió para que se convirtieran en campeones del mundo, como finalmente han logrado.