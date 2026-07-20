No es digno de una leyenda: Messi pidió la expulsión de Cucurella por taparse un segundo la boca

Leo Messi buscó exprimir al máximo el reglamento en la final del Mundial de 2026. El argentino estaba hablando con Cucurella después de la expulsión de Enzo Fernández. El lateral se tapó la boca un segundo, sin ningún gesto o actitud que mostrara que le estaba increpando. Sin embargo, el atacante pidió la roja.

Esta nueva regla se implantó después del polémico gesto de Gianluca Prestianni con Vinicius Jr. No obstante, en aquella ocasión había un tono de enfado más que evidente y el extremo se tapó la boca por completo durante varios segundos.

¡MESSI PIDIÓ LA EXPULSIÓN DE CUCURELLA POR TAPARSE LA BOCA! 😮#DAZNMundial pic.twitter.com/ZEGkLs20H4 — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2026

Una mano en la cara siempre genera dudas, ya que no se pueden confirmar las palabras con exactitud. El lenguaje no verbal juega un papel muy importante en este sentido, ya que la actitud del lateral no refleja que estuviera diciendo algo grave. Además, Messi no se mostró dolido por el mensaje, solo se refirió al gesto prohibido.

Los futbolistas están muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas, aunque lo mejor siempre es hablar claro y no dejar lugar a la incertidumbre. Enzo Fernández, que acababa de ser expulsado, también reclamó la expulsión del jugador del Real Madrid.

Argentina se centró en el arbitraje

El equipo se mostró muy enfurecido tras perder la final. Sin embargo, no hay demasiadas acciones que le puedan echar en cara a Slavko Vincic. El colegiado le perdonó la roja a Leandro Paredes y le anuló un polémico gol a Nico Williams por falta previa de Mikel Merino.