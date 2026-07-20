El truco para limpiar el desagüe del fregadero con dos ingredientes que tienes en casa: elimina malos olores y atascos sin gastar dinero

Los atascos en el fregadero son uno de los problemas domésticos más habituales. Con el paso del tiempo, los restos de comida, la grasa, el jabón y otros residuos se acumulan en las tuberías, provocando malos olores que terminan impregnando toda la cocina. Aunque muchas personas recurren a productos químicos, existe un método casero que ayuda a mantener el desagüe limpio utilizando únicamente dos ingredientes que seguro tienes en casa: bicarbonato de sodio y vinagre blanco.

Eso sí, conviene recordar que este remedio funciona especialmente bien como mantenimiento preventivo o para pequeños atascos, pero no sustituye una reparación profesional cuando existe una obstrucción grave.

¡Adiós a los malos olores en el fregadero!

Los malos olores proceden de los residuos orgánicos que quedan adheridos en el interior de las tuberías. Restos de comida, aceites, grasas, café molido o pequeñas partículas de detergente se acumulan poco a poco y terminan formando una capa que favorece la proliferación de bacterias. Con el paso del tiempo, estos microorganismos descomponen la materia orgánica y generan gases responsables de los malos olores. Además, cuando la grasa se enfría, se solidifica y atrapa nuevos residuos, haciendo que el problema se agradabe.

Para poner en práctica este truco sólo necesitas medio vaso de bicarbonato de sodio y un vaso de vinagre blanco de limpieza. El bicarbonato actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender la suciedad adherida a las paredes de la tubería, mientras que el vinagre, gracias a su acidez, ayuda a disolver parte de los depósitos minerales y de grasa.

Cuando ambos ingredientes entran en contacto se produce una reacción efervescente que facilita el desprendimiento de pequeños restos acumulados. Los pasos a seguir son los siguientes:

Retira toda el agua acumulada en el fregadero si el desagüe está atascado. Vierte medio vaso de bicarbonato directamente por el desagüe. Añade lentamente un vaso de vinagre blanco. Deja actuar entre 20 y 30 minutos mientras se produce la efervescencia. Mientras esperas, pon a hervir aproximadamente un litro de agua. Una vez transcurrido el tiempo, vierte el agua muy caliente lentamente por el desagüe. El agua caliente ayuda a arrastrar la suciedad desprendida y a eliminar parte de la grasa acumulada en las paredes de la tubería.

La combinación de bicarbonato y vinagre genera una reacción química que libera dióxido de carbono en forma de burbujas y ayuda a desprender los residuos adheridos al interior del desagüe. Además, el agua caliente facilita que las grasas parcialmente reblandecidas continúen su recorrido por la tubería.

Errores que conviene evitar

Aunque sea un procedimiento sencillo, existen algunos fallos muy habituales que reducen su eficacia. Uno de ellos consiste en utilizar agua tibia en lugar de agua muy caliente; el calor favorece que la grasa se reblandezca y sea arrastrada con mayor facilidad. También es frecuente añadir cantidades excesivas de bicarbonato pensando que así funcionará mejor; sin embargo, utilizar más producto no aumenta la eficacia y puede dejar restos sólidos dentro de la tubería. Otro error consiste en repetir el proceso varias veces seguidas el mismo día; una aplicación es suficiente.

Cómo prevenir futuros atascos

La mejor solución sigue siendo la prevención. Para evitar que las tuberías acumulen residuos se recomienda:

El aceite usado es uno de los principales causantes de obstrucciones. En lugar de verterlo por el fregadero, debe almacenarse en un recipiente y llevarse a un punto de recogida. Las grasas se adhieren a las paredes internas de las tuberías y favorecen la acumulación de otros residuos.

Verter agua caliente una vez por semana ayuda a disolver los residuos grasos y a mantener las tuberías en mejores condiciones. Para potenciar el efecto, puede añadirse una cucharada de bicarbonato.

Si el fregadero dispone de un filtro o rejilla, es recomendable limpiarlo con frecuencia para evitar que los residuos acumulados pasen al interior de las tuberías.

Utilizar una mayor cantidad de detergente no mejora necesariamente la limpieza de la vajilla. El exceso de jabón puede generar acumulaciones que, con el tiempo, también contribuyen a la aparición de obstrucciones.

Finalmente, cabe recordar que el mantenimiento de un fregadero de acero inoxidable se basa en una limpieza diaria utilizando productos específicos y compatibles con este material. Se recomienda evitar el uso de amoniaco y otros limpiadores agresivos que puedan dañar su acabado. Asimismo, es aconsejable enjuagar el fregadero con agua limpia y secarlo con un paño de microfibra tras cada uso.