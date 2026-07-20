Comprobar ONCE hoy, lunes 20 de julio de 2026: Cupón Diario y Super 11

La ONCE ya ha realizado los sorteos de hoy lunes 20 de julio de 2026: Cupón Diario y Super 11. Comprueba aquí los números premiados hoy. El resultado del Cupón Diario de la ONCE del miércoles 15 de julio de 2026 es el siguiente: número 08973 y serie 044.

Comprobar el resultado del Super 11 hoy

El resultado del Super 11 de hoy lunes 20 de julio de 2026 es para las siguientes combinaciones:

Resultado del primer sorteo del Super ONCE : 02, 06, 08, 11, 14, 17, 20, 28, 31, 36, 40, 43, 50, 55, 67, 69, 70, 74, 76, 77.

: 02, 06, 08, 11, 14, 17, 20, 28, 31, 36, 40, 43, 50, 55, 67, 69, 70, 74, 76, 77. Resultado del segundo sorteo del Super ONCE : 02, 03, 07, 09, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 41, 52, 56, 57, 58, 59, 69, 82, 83.

: 02, 03, 07, 09, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 41, 52, 56, 57, 58, 59, 69, 82, 83. Resultado del tercer sorteo del Super ONCE: 11, 12, 14, 16, 18, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 47, 49, 51, 59, 66, 72, 73, 80, 85.

11, 12, 14, 16, 18, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 47, 49, 51, 59, 66, 72, 73, 80, 85. Resultado del cuarto del Super ONCE: 03, 04, 07, 15, 19, 20, 21, 26, 30, 32, 48, 49, 50, 54, 56, 61, 64, 74, 75, 82.

03, 04, 07, 15, 19, 20, 21, 26, 30, 32, 48, 49, 50, 54, 56, 61, 64, 74, 75, 82. Resultado del quinto del Super ONCE: 03, 05, 08, 11, 12, 17, 26, 27, 30, 44, 47, 54, 58, 62, 64, 69, 71, 77, 82, 84.

Cupón diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra cada día de lunes a jueves y que reparte numerosos premios. Podrás ganar hasta 500.000 euros por sorteo y cupón y, además, hay 49 premios de 35.000 euros a las cinco primeras del número premiado. En este sorteo se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, dando lugar al número premiado que está formado por uno de los 100.000 números de cinco cifras comprendidas entre el 00000 y 99999 más un número de serie que va desde el 1 al 50. El Cupón Diario de la ONCE tiene un precio de 2 euros.

Cómo jugar al Cupón Diario de la ONCE

Jugar al Cupón Diario de la ONCE es muy sencillo: tan solo tienes que acceder a tu cuenta de Juegos ONCE en la web oficial de la ONCE o a través de los puntos de venta autorizados. Tendrás que escoger un número, que puede ser aleatorio o puedes intentar escoger una fecha o una terminación que te guste, y listo.

Premios del Cupón Diario de la ONCE

Los premios del Cupón Diario de la ONCE son los siguientes:

1 premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

a las cuatro primeras cifras. 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 4.500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

a las tres primeras cifras. 4.500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 45.000 premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

a las dos primeras cifras. 45.000 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. 445.500 premios de 2 euros a la primera cifra

a la primera cifra 405.500 premios de 2 euros a la última cifra

Debes saber que en un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

Super 11

El Super 11 es un juego en el que tienes que elegir entre 5 y 11 números de los 80 que están disponibles. Para el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 que hay disponibles y el premio obtenido irá en función de la cantidad de números elegidos, el importe jugado y el número de aciertos obtenidos. Para jugar al Super 11 de la ONCE, que se juega todos los días de lunes a domingo, la apuesta mínima es de 1 euro y hay cinco sorteos diarios que se celebran a las 10:00 horas de la mañana -podrás comprar tus números hasta las 09:40 horas-, un segundo sorteo que se celebra a las 12:00 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 11:40 horas-, un tercer sorteo a las 14:00 horas, el cuarto sorteo a las 17:00 horas y un quinto sorteo que se celebra a las 21:15 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 20:45 horas-.

Premios del Super 11

Los premios del Super 11 de la ONCE variarán en función de la cantidad de números jugados y del número de aciertos. Este es el reparto de los premios según la recaudación:

Combinación 11: 54,9%

Combinación 10: 54,5%

Combinación 9: 54,8%

Combinación 8: 54,9%

Combinación 7: 54,8%

Combinación 6: 54,7%

Combinación 5: 54,2%

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de la ONCE. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.