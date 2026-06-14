Lamine Yamal es ‘Capitán Ámérica’

Lamine Yamal ya no es una promesa. Es una marca global. Es ‘Capitán América’. El joven futbolista de la selección española, con sólo 18 años, se ha convertido en el gran reclamo de todas las marcas estadounidenses en este Mundial 2026. Su imagen lo ha inundado todo en Estados Unidos, desde las grandes avenidas de Nueva York, como Time Square, hasta los paneles publicitarios de Atlanta, donde España prepara su debut. Se le puede ver sólo o junto a Messi, pero él es el reclamo.

El impacto de Lamine va mucho más allá del fútbol. En el seno de la selección española destacan que el jugador ha dado un salto enorme no solo en lo físico, sino también en lo mental. Es otro futbolista respecto al que se vio en la Eurocopa de Alemania 2024, donde empezó el torneo con 16 años y lo terminó con 17. Ahora es más maduro, más hecho, más hombre. Su personalidad también ha cambiado: más serena, más tranquila, menos impulsiva. Ya no vive el fútbol desde el caos constante, sino desde un control mucho más meditado del juego.

Ese cambio se nota también sobre el césped. Lamine ya no juega acelerado todo el tiempo. Ha aprendido a pausar, a elegir mejor, a gestionar los tiempos del partido como si llevara una década en la élite. Y eso, en un Mundial, marca diferencias.

Pero si hay algo que define su llegada a Estados Unidos es su obsesión por estar aquí. Desde que cayó lesionado con el Barcelona, Lamine sólo ha tenido una idea en la cabeza: llegar al Mundial. Ha trabajado mañana, tarde y noche para estar en condiciones en el debut. Y lo ha conseguido. Su nivel de compromiso ha sido tan alto que incluso renunció a actividades del grupo en la concentración. En una comida organizada por Rodri en Chattanooga, el extremo fue claro: «Estoy enfocado en la recuperación, no puedo ir». El mensaje dentro del vestuario es evidente: Lamine está centrado únicamente en el fútbol.

Un icono global

El fenómeno, además, ha explotado fuera del terreno de juego. En Estados Unidos ya es una figura publicitaria de primer nivel, asociado a algunas de las marcas más potentes del mundo del deporte y la moda. Su imagen es omnipresente en Times Square, en campañas globales y en activaciones comerciales que lo colocan al nivel de iconos mundiales pese a su corta edad.

En la Selección, sin embargo, insisten en algo: no se ha perdido al futbolista. Todo lo contrario. Ha ganado madurez competitiva. Ha ganado responsabilidad. Y ha ganado liderazgo silencioso dentro de un grupo que lo ve ya como una pieza estructural del proyecto. Luis de la Fuente lo sabe. El vestuario también.

Porque Lamine Yamal ya no es sólo el futuro de España. Es el presente. Y en Estados Unidos lo están tratando como lo que ya es: una estrella mundial que, a los 18 años, juega con el foco, la presión y el cartel de líder absoluto de un campeón de Europa. El Mundial acaba de empezar. Pero Lamine ya es una de sus grandes caras.